Unas palomas se posan sobre el césped de Los Cármenes. R. L. P.

Obras

La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano

Así consta en la memoria con la que concursa a la concesión del estadio, aunque la definición final del proyecto se haría con el Ayuntamiento y Gegsa

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

En caso de obtener la concesión de uso de estadio Nuevo Los Cármenes para los próximos cuatro años, el Granada prevé bajar la cota del ... césped el próximo verano, al objeto de iniciar la ampliación del graderío del nivel bajo en el campo. Así consta en la memoria de la inversión a desarrollar por parte del club rojiblanco si se acepta su propuesta. La entidad deportiva ya presentó toda la documentación y tendrá que esperar a que acabe el plazo previsto, el 20 de noviembre, para saber si hay algún candidato alternativo o si, como parece, su idea sale adelante.

