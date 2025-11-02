La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano

En caso de obtener la concesión de uso de estadio Nuevo Los Cármenes para los próximos cuatro años, el Granada prevé bajar la cota del ... césped el próximo verano, al objeto de iniciar la ampliación del graderío del nivel bajo en el campo. Así consta en la memoria de la inversión a desarrollar por parte del club rojiblanco si se acepta su propuesta. La entidad deportiva ya presentó toda la documentación y tendrá que esperar a que acabe el plazo previsto, el 20 de noviembre, para saber si hay algún candidato alternativo o si, como parece, su idea sale adelante.

Así, el proyecto establece un plazo de ejecución de quince meses a partir del momento en el que arranque la fase uno, prevista para junio. La misma, de tres meses, conllevaría la remodelación y el rebaje del terreno de juego, de 1,8 metros, que incluiría la retirada del césped existente, la excavación del terreno natural, la ejecución de un muro perimetral de contención, la renovación completa del sistema de drenaje y riego y la instalación de un nuevo césped con sistemas automatizados de control de pluviometría. Acabaría con algunos problemas históricos en esta superficie, lo que haría que estuviera en previsibles condiciones óptimas todo el año.

La segunda fase llevaría un año, desde septiembre. Supondría la ampliación del graderío inferior. El incremento estimado es de 1.694 localidades, que podrían llegar a 2.016 si no se ejecutan nuevos palcos VIP. Se incorporarán nuevas filas de asientos y se adecuarán las vallas, puertas y accesos, además de mejorar la zona de tribuna baja central con nuevos espacios VIP y conexión a áreas de 'hospitality'. Este despliegue se planificará con la competición en marcha, tratando de minimizar los perjuicios para los aficionados de esta zona del estadio.

La dirección técnica de la obra correspondería a profesionales designados por el Granada, bajo supervisión municipal y de Gegsa. En la memoria se hace constar que si en el proceso de definición final del proyecto se determina que no es viable por cuestiones técnicas, reglamentarias o de impacto social, el Granada invertirá los 2,4 millones de euros comprometidos igualmente en otro tipo de ampliación, sea compatible con la rebaja de cota, por la alternativa de ampliación de la cota superior con un cuarto anillo parcial o una solución mixta, de acuerdo con las posibilidades estructurales de Los Cármenes.

De los mismos fondos sí se invertirá en el graderío existente, zonas VIP y comunes, bajo consenso con las autoridades municipales. En ningún caso se destinaría el dinero a las esquinas, que corresponden al Ayuntamiento.