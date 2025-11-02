Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Alemañ, Martin Hongla y Sergio Ruiz, en el último entrenamiento. José Miguel Baldomero

Valladolid - Granada | La previa

El Granada busca dar un golpe de efecto en Pucela

Los rojiblancos, que salvo contratiempo repetirán su 'once' memorizable, esperan concluir la sequía goleadora en Liga sin perder firmeza atrás

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:56

Es raro lo que le sucede al Granada. O mete cinco goles en un partido o no cuela uno. Descargó ante la Real Sociedad B ... en Los Cármenes y ante el modesto Roda, pero entre medias, la pertinaz sequía. Con intención de buscar un golpe de efecto acude a Pucela. Noche especial para Pacheta, que celebró un ascenso allí, pero también para Hongla, Arnaiz o Rubén Alcaraz, aunque solo está clara la presencia en el once titular del centrocampista catalán. Ese pilar que tiene 'baraka'; desde que inicia los encuentros como rojiblanco, ni una derrota. Y eso que está jugando con una lesión de la que se 'olvida' compitiendo.

