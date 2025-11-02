El Granada busca dar un golpe de efecto en Pucela

Es raro lo que le sucede al Granada. O mete cinco goles en un partido o no cuela uno. Descargó ante la Real Sociedad B ... en Los Cármenes y ante el modesto Roda, pero entre medias, la pertinaz sequía. Con intención de buscar un golpe de efecto acude a Pucela. Noche especial para Pacheta, que celebró un ascenso allí, pero también para Hongla, Arnaiz o Rubén Alcaraz, aunque solo está clara la presencia en el once titular del centrocampista catalán. Ese pilar que tiene 'baraka'; desde que inicia los encuentros como rojiblanco, ni una derrota. Y eso que está jugando con una lesión de la que se 'olvida' compitiendo.

Salvo contratiempo de última hora, el equipo repetirá su propuesta memorizable. Luca Zidane seguirá bajo palos, con el deseo de coleccionar una tercera puerta a cero consecutiva. Por delante, en línea de cuatro, Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama y Baïla Diallo, descansados sin necesidad de esfuerzo copero. Alcaraz como ancla en el centro, escoltado por Sergio Ruiz para intermediar y Pedro Alemañ para llegar y meter el balón al espacio. Los dueños de las bandas son Álex Sola y Souleymane Faye. En en el área, vacunado con tantos en la Copa, deseoso de estrenarse en la competición regular, Jorge Pascual.

Pacheta utilizó la visita a Villarreal como terapia con su delantero, al que no le puede insuflar el oportunismo natural, pero sí intenta que comprenda las necesidades del puesto. Ese trabajo oscuro de chocar, ofrecerse y ser la percha de los palos de los zagueros rivales para que lo aprovechen sus compañeros al llegar desde atrás. Si lo del martes resultó terapéutico para desprenderse de la ansiedad arrastrada, se verá en el José Zorrilla ante un Real Valladolid que, precisamente, viene herido de la eliminación en el torneo del 'KO' ante un 3ª RFEF.

Los blanquivioletas sufren este proceso de aterrizaje en la categoría tras una temporada paupérrima en Primera división que tan bien conocen en el Granada por su experiencia reciente la campaña pasada. Muchos futbolistas nuevos y otros con nombre que se quedan a regañadientes para mezclar en un pastiche al que intenta darle sabor un entrenador debutante en España como el uruguayo Guillermo Almada. El preparador está convencido de que los suyos darán la cara frente a los rojiblancos. De momento, en el balance con los que vienen de la élite, una derrota en casa con el Leganés y un empate, también en Los Cármenes, frente a la UD Las Palmas.

Pacheta tiene un plan A y lo reiterará. La cuestión es quiénes compondrán el B. Los expucelanos Hongla y Arnaiz han de convertirse en recursos hábiles para determinadas circunstancias, así como jóvenes como Pablo Sáenz y Rodelas. Es ganar para alejar las llamas.