Pablo Sáenz sale a entrenar este miércoles con el apoyo del 'team manager' Paco Morales. J. I. C.

CD Tenerife - Granada CF

Una 'Copa' para recuperar a Pablo Sáenz

La previa ·

El Granada viaja a Tenerife con la ilusión de avanzar en el torneo con las rebeldías de los suplentes hasta la fecha y Flores atrás

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:48

Comenta

Hubo un antes y un después en la primera eliminatoria de la Copa del Rey para Jorge Pascual y el Granada espera que también lo ... haya en la segunda para Pablo Sáenz. Pocos saben lo que pasa por la cabeza del extremo navarro tras borrar las fotografías de rojiblanco en sus redes sociales personales, pese a subir todavía de vez en cuando alguna de las que duran 24 horas, pero parece a tiempo de reconciliarse con la afición sobre el campo más allá de que siga sin recuperar las imágenes. Pacheta está dispuesto a darle una oportunidad después de tres jornadas inédito en Liga. Piense más o menos en el Albacete, ahí tiene ya el ejemplo de Martin Hongla tras quedarse fuera de la Copa de África con Camerún.

