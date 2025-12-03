Una 'Copa' para recuperar a Pablo Sáenz

Hubo un antes y un después en la primera eliminatoria de la Copa del Rey para Jorge Pascual y el Granada espera que también lo ... haya en la segunda para Pablo Sáenz. Pocos saben lo que pasa por la cabeza del extremo navarro tras borrar las fotografías de rojiblanco en sus redes sociales personales, pese a subir todavía de vez en cuando alguna de las que duran 24 horas, pero parece a tiempo de reconciliarse con la afición sobre el campo más allá de que siga sin recuperar las imágenes. Pacheta está dispuesto a darle una oportunidad después de tres jornadas inédito en Liga. Piense más o menos en el Albacete, ahí tiene ya el ejemplo de Martin Hongla tras quedarse fuera de la Copa de África con Camerún.

Pablo Sáenz no será el único futbolista del Granada con ánimo de redención que sea titular en Tenerife. También quieren volver a reivindicarse Manu Trigueros, Sergio Rodelas, Luka Gagnidze o Diego Hormigo, además de Pau Casadesús o Luca Zidane, que sí actuaban de inicio en Liga cuando descansaron contra el Roda por la primera ronda del torneo del KO. Entre ellos puede colarse también el central Juanjo Flores, que ya debutó allí desde el banquillo y podría examinarse desde el comienzo esta vez.

Pacheta avanzó ya la titularidad de Moha Bouldini pese a que su tobillo derecho no ofrezca aún demasiadas garantías. El entrenador quiere someterlo ya para comprobar hasta qué punto puede contar o no con él. Las molestias en el aductor que Pedro Alemañ mostró en León podría emplazarle a reservar a Rubén Alcaraz de inicio ya de cara a la Liga y, sin Mario Jiménez Gambín por sanción esta vez, reunir al delantero marroquí con el propio Pascual en punta. La propia Copa hizo que el almeriense pasara de ser objeto de críticas a convertirse en poco menos que un superhéroe. También podría repetir en la defensa Oscar Naasei como escolta de Flores por su genética privilegiada.

La rebeldía de los futbolistas que vienen siendo suplentes en las últimas semanas debe dar alas al Granada en Tenerife, donde no le espera ni mucho menos una estancia vacacional pese a tratarse de una isla. Allí volvió a entrenar Álvaro Cervera, uno de esos técnicos que a los rojiblancos se les atraganta. Ni despeñándose hacia Primera RFEF perdonó la visita de la temporada pasada, con una remontada dura para Fran Escribá y los suyos aunque no fuera definitiva aún para su homólogo.

Buen ambiente

El Estadio Heliodoro Rodríguez López lucirá su mejor aspecto desde el descenso, ya no tanto por el aliciente de la visita del Granada sino por los bajos precios de las entradas a la venta. Allí no perjudicará tanto el horario, que sí provocará que algún que otro niño granadinista pueda perderse parte del desenlace.