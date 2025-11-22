Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luca Zidane despeja un balón de puños durante un entrenamiento. Granada CF - Pepe Villoslada

Granada CF - Córdoba CF

Un derbi gélido, bajo aviso y con portería abierta

La previa ·

El Granada recibe al Córdoba tras la 'manita' en El Arcángel de la temporada pasada con temperaturas en torno a los cero grados y con la duda de Luca o Astralaga

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

Cualquier derbi aumenta la temperatura de los partidos por la rivalidad entre aficiones, pero el que el Granada y el Córdoba librarán en Los Cármenes ... apunta a disputarse en torno a los cero grados con el aterrizaje repentino del invierno en la ciudad. Los aficionados de uno y otro equipo deberán abrigarse para poder prestar luego sus gargantas a los colores a los que rinden fidelidad de cara a un duelo que sí presenta todos los argumentos futbolísticos como para que sea apasionante.

