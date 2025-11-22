Un derbi gélido, bajo aviso y con portería abierta

Cualquier derbi aumenta la temperatura de los partidos por la rivalidad entre aficiones, pero el que el Granada y el Córdoba librarán en Los Cármenes ... apunta a disputarse en torno a los cero grados con el aterrizaje repentino del invierno en la ciudad. Los aficionados de uno y otro equipo deberán abrigarse para poder prestar luego sus gargantas a los colores a los que rinden fidelidad de cara a un duelo que sí presenta todos los argumentos futbolísticos como para que sea apasionante.

El Granada vuelve a sentirse obligado a ganar en casa para aspirar a salir de los puestos de descenso cuanto antes, pero el Córdoba no regalará nada. El conjunto califa viene de dejar en ocho jornadas su racha sin perder, pero con un futbolista menos y contra el Deportivo de La Coruña que empata en todo lo alto con Racing y Las Palmas. No hará falta además que Pacheta advierta de nada a los rojiblancos; ya tuvieron suficiente la temporada pasada.

Ampliar

El Córdoba fue superior al Granada en los dos últimos precedentes, pese a la victoria en el Zaidín. Sin debate alguno ante la 'manita' en El Arcángel para descrédido del equipo que todavía dirigía Fran Escribá, también en la primera vuelta jugaban mejor los visitantes hasta que sufrieron la expulsión de Théo Zidane en la recta final de la primera parte. Pese a jugar con un futbolista más toda la segunda parte, el gol de Siren Diao no se produjo hasta el tiempo añadido.

Aquel derbi lo presenció desde un palco el mismísimo Zinedine Zidane por el duelo entre dos de sus hijos. No parecía que esta vez pudiera jugar Luca en el Granada, pero el portero ha protagonizado una recuperación exprés de la lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha que le obligó a regresar de la convocatoria de Argelia la semana pasada. En cualquier caso, su titularidad parece tan abierta como la de Théo en el Córdoba ante la competencia de dos granadinos como Isma Ruiz y Dani Requena.

Más de un puesto en duda

Con la vuelta de Luca, el Granada mantiene su portería en duda una jornada más después de que Ander Astralaga forzara al límite para jugar en El Sardinero, de donde salió como héroe por sus dos paradas a Juan Carlos Arana ya sobre la bocina. El portero catalán sí entrenó con aparente normalidad esta semana, a diferencia de las anteriores, pero con todo quizás siga más mermado aún que su compañero francés y ahora argelino.

El elegido bajo palos, no obstante, no es la única incógnita en la alineación del Granada. También aspira a recuperar su puesto Pau Casadesús en el lateral derecho tras jugar los últimos minutos en Santander, algo que volvería a sentar a Loïc Williams de regresar Oscar Naasei a la zaga junto a Manu Lama. Luego está la irrupción de José Arnaiz, primera rebeldía seria ante el sistema que Pacheta viene asentando desde hace ya varias jornadas.

Goleador en los dos últimos partidos, Arnaiz ofrece la alternativa de un mediapunta si Rubén Alcaraz descansara tras varias semanas con problemas físicos. Sacar al 'ex' de Osasuna de inicio restaría, con todo, un revulsivo valioso para la última media hora sobre todo. Y la visita del Córdoba, sobre todo a partir de los precedentes de la temporada pasada, se anticipa de todo menos cómoda.