La capitana Lauri, durante un entrenamiento. Granada CF
Granada CF

El Femenino espera irse al parón tras ganar en casa

El Athletic acumula cuatro jornadas sin perder pero aún no ha vencido a domicilio

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:22

Comenta

El Granada femenino espera irse al parón en Liga F por selecciones con una nueva victoria en casa, esta vez con motivo de la visita ... del Athletic Club de Bilbao a la Ciudad Deportiva de la entidad (12.00 horas). Las rojiblancas no ganan como locales desde que lo hicieran contra el Eibar también allí todavía en septiembre; a ese partido le siguieron las derrotas con el Atlético de Madrid y el Sevilla además del empate con la Real Sociedad de por medio. El equipo que dirige Irene Ferreras se aferra a sus meritorias tablas tras verse 2-0 abajo en Tenerife para crecer.

