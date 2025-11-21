El Femenino espera irse al parón tras ganar en casa

El Granada femenino espera irse al parón en Liga F por selecciones con una nueva victoria en casa, esta vez con motivo de la visita ... del Athletic Club de Bilbao a la Ciudad Deportiva de la entidad (12.00 horas). Las rojiblancas no ganan como locales desde que lo hicieran contra el Eibar también allí todavía en septiembre; a ese partido le siguieron las derrotas con el Atlético de Madrid y el Sevilla además del empate con la Real Sociedad de por medio. El equipo que dirige Irene Ferreras se aferra a sus meritorias tablas tras verse 2-0 abajo en Tenerife para crecer.

Enfrente estará el Athletic, un club histórico también en cuanto a su sección femenina que acumula cuatro jornadas sin perder. Las 'leonas' vienen de empatar en el derbi a domicilio con la Real Sociedad tras ganar el del Eibar en casa tras dos empates a cero consecutivos con Dux Logroño y Alhama tras la goleada sufrida contra el Real Madrid como locales.

«Tendremos que estar muy concentradas para los duelos» Irene Ferreras avanzó que el Athletic supone un rival «siempre peligroso». «Es un gran equipo en una dinámica muy positiva, con mucha historia y futbolistas con mucha calidad técnica y carácter competitivo», elogió. «Nos exigirá estar muy concentradas para ganar los duelos y también mucho ritmo con balón porque presiona con mucha energía y hay que estar muy metidas para no cometer errores», advirtió la entrenadora del Granada femenino.

El Granada perderá durante el parón también a la portera Chika Hirao, convocada por Japón al igual que Sonya Keefe por Chile, Manoly Baquerizo por Ecuador y Vera Molina incluso por la selección española sub 17. El combinado absoluto nacional, además, citó por primera vez a la exrojiblanca Edna Imade ahora en la Real Sociedad junto a la granadina Esther González, del Gotham estadounidense.