Christian García conversa con el periodista José Enrique Cabrero. En detalle, Jorge Pascual celebra su gol en Valladolid.

En 'Suena Granada'

Así predijo el cómico Christian García el gol de Pascual con narración incluida

El cómico narró un tanto del delantero rojiblanco a centro precisamente de Faye

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

El cómico Christian García predijo el gol de Jorge Pascual para el Granada en Valladolid durante el encuentro 'Granada Suena' organizado por IDEAL con el ... patrocinio de la Fundación Unicaja. El periodista José Enrique Cabrero le retó a narrar un tanto del equipo rojiblanco en Los Cármenes dado su sueño de haber sido periodista deportivo, y clavó hasta la asistencia de Souleymane Faye.

