En 'Suena Granada'Así predijo el cómico Christian García el gol de Pascual con narración incluida
El cómico narró un tanto del delantero rojiblanco a centro precisamente de Faye
Granada
Martes, 4 de noviembre 2025, 17:19
El cómico Christian García predijo el gol de Jorge Pascual para el Granada en Valladolid durante el encuentro 'Granada Suena' organizado por IDEAL con el ... patrocinio de la Fundación Unicaja. El periodista José Enrique Cabrero le retó a narrar un tanto del equipo rojiblanco en Los Cármenes dado su sueño de haber sido periodista deportivo, y clavó hasta la asistencia de Souleymane Faye.
«Saca de portería Luca Zidane. se la pone a Rubén Alcaraz, que LA controla en el centro del campo y se la pone a Faye. Faye -ojalá se llama 'Acerté' porque con ese nombre poco vamos a hacer-, la centra Faye y remata Pascual. ¡Gol, gol, gol! Ese delantero es la leche», narró Christian García entre risas de la audiencia.
