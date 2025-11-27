El partido del 'EuroGranada' que tuvo público en casa de la Cultural Leonesa

Los aficionados del Granada siempre lamentarán que la mejor etapa del club en su historia sucediera sin ellos en las gradas. El equipo que compitió ... en la Europa League con Diego Martínez como entrenador pagó ese peaje en plena pandemia de coronavirus durante la temporada 2020/21, pero sí hubo algunos partidos con público aquel curso aun con restricciones de aforo entre otras medidas de prevención. En concreto, en los de la Copa del Rey que organizaba la Federación, como la última visita a la Cultural Leonesa con la que este sábado se reencuentran los rojiblancos.

El Reino de León abrió sus puertas sin coste alguno a sus 4.000 abonados, con la compañía de dos a cuatro convivientes incluso, en pleno Día de Reyes por aquel duelo de la segunda ronda del torneo del KO. Y como ocurrió en otras eliminatorias previas del mismo, y también posteriores, Diego Martínez y sus futbolistas tuvieron que sudar sangre para seguir adelante. Rovirola inauguró el marcador a los dos minutos para la Cultural, y aunque Jorge Molina empató aún en la primera media hora, el desenlace no se produjo hasta la prórroga gracias a un gol de Darwin Machís y después de varias intervenciones meritorias de Aarón Escandell bajo palos.

El Granada ya visitó León por la Copa cuando aún era la del Generalísimo en 1961, dos años después de jugar su final con el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Un 'repóker' de Arsenio Iglesias -con 'hat trick' a la media hora- brindó el pase a los rojiblancos entonces, pese a dos tantos en propia puerta de Mingorance.

En Segunda, con Oltra

Entre un precedente y otro, también hubo un choque de Segunda división en 2017. El Granada tuvo que conformarse con empatar entonces, todavía con José Luis Oltra como entrenador, al responder Joselu Moreno ya en la recta final a una diana de Rodri Ríos antes del descanso. El delantero de la Cultural ascendería a Primera de rojiblanco a la temporada siguiente, precisamente con el equipo del que nació el 'EuroGranada'.