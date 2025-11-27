Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los futbolistas del Granada celebran el gol de Darwin Machís en León. LOF

Próximo rival del Granada CF

El partido del 'EuroGranada' que tuvo público en casa de la Cultural Leonesa

El enfrentamiento de la segunda ronda de la Copa del Rey en pleno Día de Reyes acogió aficionados locales

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

Los aficionados del Granada siempre lamentarán que la mejor etapa del club en su historia sucediera sin ellos en las gradas. El equipo que compitió ... en la Europa League con Diego Martínez como entrenador pagó ese peaje en plena pandemia de coronavirus durante la temporada 2020/21, pero sí hubo algunos partidos con público aquel curso aun con restricciones de aforo entre otras medidas de prevención. En concreto, en los de la Copa del Rey que organizaba la Federación, como la última visita a la Cultural Leonesa con la que este sábado se reencuentran los rojiblancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  5. 5 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  6. 6 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  7. 7 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  8. 8

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El partido del 'EuroGranada' que tuvo público en casa de la Cultural Leonesa

El partido del &#039;EuroGranada&#039; que tuvo público en casa de la Cultural Leonesa