Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro Aguardo. Eduardo Sanz

Granada CF

La posible llegada de Aguado al Granada se trunca

Finalmente la negociación no ha llegado a buen puerto, según fuentes cercanas ajenas al club

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:08

La posible llegada de Álvaro Aguado al Granada se trunca. Según ha podido saber IDEAL por fuentes cercanas, ajenas al club, la negociación no ha ... prosperado como se esperaba y todo hace indicar que su fichaje no se rubricará de cara a la presente temporada. De momento, no hay más detalles al respecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  4. 4

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  5. 5 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  6. 6

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  7. 7

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  8. 8

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  9. 9

    Volver a respirar
  10. 10

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La posible llegada de Aguado al Granada se trunca

La posible llegada de Aguado al Granada se trunca