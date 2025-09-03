La posible llegada de Aguado al Granada se trunca

Granada CFLa posible llegada de Aguado al Granada se trunca
Finalmente la negociación no ha llegado a buen puerto, según fuentes cercanas ajenas al club
Granada
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:08
La posible llegada de Álvaro Aguado al Granada se trunca. Según ha podido saber IDEAL por fuentes cercanas, ajenas al club, la negociación no ha ... prosperado como se esperaba y todo hace indicar que su fichaje no se rubricará de cara a la presente temporada. De momento, no hay más detalles al respecto.
El centrocampista de 29 años, natural de Jaén, está libre desde que acabara contrato el pasado 30 de junio con el Espanyol. Concluyó el periodo ordinario de incorporaciones en verano sin que encontrara equipo. El Granada, por mediación de Pacheta, se ha mantenido tras sus pasos, algo que invitaba a pensar en que podría resolverse su llegada a través de los contactos establecidos desde hace unos días. Sin embargo, finalmente parece que acabará en otra entidad. Los rojiblancos, mientras tanto, siguen atentos al mercado libre, por lo que no se puede descartar otros movimientos en las próximas horas o días.
