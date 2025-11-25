Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Estévez comparece en sala de prensa. Ponferradina

Entrenador granadino

La Ponferradina destituye a Fernando Estévez

Su equipo marchaba en la parte media-baja de la clasificación en Primera RFEF

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:27

Comenta

La Ponferradina de Primera RFEF destituyó este martes al granadino Fernando Estévez como entrenador. Su equipo marchaba en la parte media-baja de la clasificación ... en el Grupo A, en la decimotercera posición en concreto, a un solo punto de los puestos de descenso y a cinco del 'play off' de ascenso. La derrota del pasado domingo en casa del Celta B siguió a dos empates consecutivos con Lugo y Barakaldo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  8. 8

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  9. 9 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  10. 10 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Ponferradina destituye a Fernando Estévez

La Ponferradina destituye a Fernando Estévez