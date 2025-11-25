La Ponferradina destituye a Fernando Estévez

Entrenador granadinoLa Ponferradina destituye a Fernando Estévez
Su equipo marchaba en la parte media-baja de la clasificación en Primera RFEF
Granada
Martes, 25 de noviembre 2025, 15:27
La Ponferradina de Primera RFEF destituyó este martes al granadino Fernando Estévez como entrenador. Su equipo marchaba en la parte media-baja de la clasificación ... en el Grupo A, en la decimotercera posición en concreto, a un solo punto de los puestos de descenso y a cinco del 'play off' de ascenso. La derrota del pasado domingo en casa del Celta B siguió a dos empates consecutivos con Lugo y Barakaldo.
La Ponferradina, que bajó de Segunda división en 2023, fue el club con el que Fernando Estévez decidió seguir su carrera tras sus años más prolíficos al frente del Eldense con su ascenso al fútbol profesional y una permanencia posterior. Hasta entonces había dirigido a Badajoz, Burgos, Marbella, Almería B, Guijuelo, Loja, Vélez-Rubio y Granada B. Médico además de entrenador, estuvo ejerciendo en la Costa hasta esta nueva oportunidad en el deporte esta temporada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión