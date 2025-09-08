El polifacético Sola le quita un problema a Pacheta en la izquierda

Pacheta tenía un problema en el lateral izquierdo de cara al partido en La Rosaleda ante las bajas del lesionado Baïla Diallo y el sancionado ... Pere Haro y lo solucionó con un recién llegado, Álex Sola. El técnico burgalés trabajó con defensa de tres centrales durante los días previos, pero en sus probaturas entró la la opción de que fuera Sergio Rodelas quien ejerciera de carrilero zurdo, demarcación que no le es desconocida de sus tiempos en las categorías inferiores. Sin embargo, Pacheta optó por la experiencia de Sola, que debutó como titular al venir con ritmo del Getafe, pero al que no le ha sido tan habitual perfilarse por ese lado, sí más en la derecha.

El caso es que al polifacético Sola, que puede actuar por ambas bandas en funciones de recuperación y ataque, le costó ajustarse junto a Loïc Williams. Uno con el otro, la casa sin barrer, algo que aprovechó Chupe para su doblete, en acciones nacidas en el sector protegido por los dos rojiblancos. Sin embargo, a partir de ese momento Sola prestó más atención, a lo que sumó unas incorporaciones poderosas, con un buen golpeo de exterior con la derecha. Sola terminó mejorando su nota y apunta a continuar desplazado. Las flojas actuaciones de Haro hacen intuir que se irá al banquillo tras la penitencia por su roja. A Diallo le quedan unas dos semanas, así que Sola tendrá que mantener la 'interinidad'.

