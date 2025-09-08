Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sola pugna en el partido. J. M. B.

Granada CF

El polifacético Sola le quita un problema a Pacheta en la izquierda

Pese a la vuelta de Pere Haro, a la espera de que Diallo se recupere, el fichaje donostiarra tiene visos de continuar en una posición comprometida

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:38

Pacheta tenía un problema en el lateral izquierdo de cara al partido en La Rosaleda ante las bajas del lesionado Baïla Diallo y el sancionado ... Pere Haro y lo solucionó con un recién llegado, Álex Sola. El técnico burgalés trabajó con defensa de tres centrales durante los días previos, pero en sus probaturas entró la la opción de que fuera Sergio Rodelas quien ejerciera de carrilero zurdo, demarcación que no le es desconocida de sus tiempos en las categorías inferiores. Sin embargo, Pacheta optó por la experiencia de Sola, que debutó como titular al venir con ritmo del Getafe, pero al que no le ha sido tan habitual perfilarse por ese lado, sí más en la derecha.

