'Beso' de Iván Alejo a Diego Hormigo. LaLiga Hypermotion TV

Polémica arbitral en el Valladolid - Granada

El 'beso' de Alejo a Hormigo también debió ser roja

El reglamento contempla que actuar «de modo ofensivo, insultante o humillante» sea motivo de expulsión

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

El 'beso' de Iván Alejo que desencadenó la agresión de Diego Hormigo, con su posterior expulsión con tarjeta roja directa, también debió recibir el mismo ... castigo. Da acuerdo al reglamento, también supone una infracción sancionable de esta forma actuar «de modo ofensivo, insultante o humillante». Una descripción que se ajusta a la provocación del futbolista del Valladolid sobre el del Granada, que luego le propinó un manotazo en el cuello.

