Los futbolistas del Real Murcia celebran el pase contra el Cádiz. Real Murcia

En el Real Murcia

Piñeiro, descartado por el Granada CF, para un penalti para la eliminación del Cádiz de la Copa

El portero, que pudo ser el tercero de la plantilla rojiblanca esta temporada, contribuye al pase de su equipo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

Diego Piñeiro, portero del Real Murcia que estuvo cerca de recalar en el Granada el verano pasado, paró un penalti al Cádiz para su posterior ... eliminación en la segunda ronda de la Copa del Rey. El guardameta de 21 años adivinó el lanzamiento del capitán Álex Fernández a la vuelta del descanso y protegió el 3-0 de la primera parte pese a luego encajar dos goles. Hasta entonces apenas había jugado dos partidos en Primera RFEF, sin que su equipo ganara ninguno de los dos y con un tanto en contra en ambos, sufriendo luego una rotura fibrilar.

