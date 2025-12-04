Piñeiro, descartado por el Granada CF, para un penalti para la eliminación del Cádiz de la Copa

Diego Piñeiro, portero del Real Murcia que estuvo cerca de recalar en el Granada el verano pasado, paró un penalti al Cádiz para su posterior ... eliminación en la segunda ronda de la Copa del Rey. El guardameta de 21 años adivinó el lanzamiento del capitán Álex Fernández a la vuelta del descanso y protegió el 3-0 de la primera parte pese a luego encajar dos goles. Hasta entonces apenas había jugado dos partidos en Primera RFEF, sin que su equipo ganara ninguno de los dos y con un tanto en contra en ambos, sufriendo luego una rotura fibrilar.

Piñeiro lo tuvo hecho para ser el tercer portero del Granada durante la presente temporada, pero los problemas del club con el límite salarial descartaron finalmente su fichaje para priorizar el refuerzo de otras posiciones. El guardameta, formado en la cantera del Real Madrid, firmó finalmente por el Real Murcia hasta 2026.

El Cádiz no fue el único club profesional que cayó en la segunda eliminatoria de la Copa, tras salvarse el Getafe en la prórroga en casa del Navalcarnero ya el martes. Ni tan siquiera el único andaluz ni de Segunda división al emularles tanto el Almería con el Eldense recién descendido como el Málaga con el Talavera también de Primera RFEF. Más escandaloso fue lo del Girona, que siendo de Primera perdió en Ourense, recurriendo a la prórroga el Elche con el Quintanar del Rey y hasta a los penaltis el Villarreal con el Atlético Antoniano, ambos rivales de Segunda RFEF.

Gol de Paco Cortés

En los duelos entre equipos de Segunda, el granadino Paco Cortés marcó el segundo gol para el pase de la Cultural Leonesa sobre el Andorra. El extremo cedido por el Levante había marcado ya un doblete como revulsivo en Zaragoza, sin oportunidades aún como titular en Liga.