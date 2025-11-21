Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada«No permitiré que bajemos el nivel de intensidad»
El filial rojiblanco se medirá al Torreperogil el domingo a las 12 horas en la Ciudad Deportiva Granada CF
R. L.
Granada
Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:49
Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada, relativizó la mejoría en cuanto a resultados de su equipo. «No recuerdo lo que hemos hecho en partidos anteriores. ... El fútbol demanda lo que eres en el día a día. La última vez que jugamos con el último clasificado, el San Pedro, no sacamos los tres puntos, así que pienso en que estemos concentrados y pongamos argumentos positivos por encima del Torreperogil. En esta Liga tan igualada, en la que todos matan por puntuar, no podemos tener despistes ni errores graves como hemos cometido».
El partido se disputará el domingo a las 12 horas en la Ciudad Deportiva. «Invitamos a los aficionados a venir al partido. Será divertido y estará lleno de intensidad. Esto último es lo que hemos ganado en las últimas jornadas y no permitiré que bajemos el nivel porque te da buenos resultados», sentenció.
