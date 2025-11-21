Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada

«No permitiré que bajemos el nivel de intensidad»

El filial rojiblanco se medirá al Torreperogil el domingo a las 12 horas en la Ciudad Deportiva Granada CF

R. L.

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada, relativizó la mejoría en cuanto a resultados de su equipo. «No recuerdo lo que hemos hecho en partidos anteriores. ... El fútbol demanda lo que eres en el día a día. La última vez que jugamos con el último clasificado, el San Pedro, no sacamos los tres puntos, así que pienso en que estemos concentrados y pongamos argumentos positivos por encima del Torreperogil. En esta Liga tan igualada, en la que todos matan por puntuar, no podemos tener despistes ni errores graves como hemos cometido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  10. 10 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «No permitiré que bajemos el nivel de intensidad»

«No permitiré que bajemos el nivel de intensidad»