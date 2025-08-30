Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mohamed Bouldini golpea el balón durante la primera fase del entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva del Granada CF. Ariel. C. Rojas

La previa

El periodo de prueba acaba para el Granada

Recibe al Mirandés, equipo revelación del curso pasado, con la inclusión de Bouldini y las bajas Loïc, Diallo y seguramente Hongla

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:12

Se acabó el periodo de prueba para el Granada. Agosto, mes con tres jornadas y el mercado de fichajes abierto, concluye, tras dos derrotas consecutivas, ... con un partido ante el equipo revelación del pasado curso, el Mirandés. Pocos continúan de la hazaña de llegar a la ronda final del 'play off' en el modesto cuadro jabato, algo parecido a lo que sucede en el seno rojiblanco por cuestiones económicas, aún pendiente el cuadro de Pacheta del remate final en el bazar de oportunidades que concluye el lunes si es que le da la chequera.

