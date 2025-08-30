El periodo de prueba acaba para el Granada

Se acabó el periodo de prueba para el Granada. Agosto, mes con tres jornadas y el mercado de fichajes abierto, concluye, tras dos derrotas consecutivas, ... con un partido ante el equipo revelación del pasado curso, el Mirandés. Pocos continúan de la hazaña de llegar a la ronda final del 'play off' en el modesto cuadro jabato, algo parecido a lo que sucede en el seno rojiblanco por cuestiones económicas, aún pendiente el cuadro de Pacheta del remate final en el bazar de oportunidades que concluye el lunes si es que le da la chequera.

Ese día, a la media noche, el técnico burgalés ya sabrá con los que cuenta hasta enero, salvo que con tanta ficha vacante la entidad fiche en el mercado libre. Un consuelo para el preparador, que al menos esta semana sí ha sabido a quiénes podía alinear desde un principio al estar todos inscritos, con la particularidad del trueque entre Stoichkov y Bouldini. El delantero ya tiene el alta en LaLiga, sin incertidumbre.

Ampliar

A las bajas del sancionado Loïc y el lesionado Diallo, seguramente se unirá Martin Hongla, 'despistado', como ya le pasó en enero, por las conjeturas acerca de su futuro, en un nuevo gesto de veleidad que tanto afean su carrera. Pacheta tendrá que recomponer su defensa, construir su centro del campo y afilar su ataque. Ahí es nada.

Atrás, aparte de Luca Zidane –no tendría sentido un debate bajo palos yéndose Astralaga con la sub 21 esta semana–, se perfilan Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama –en perfil zurdo– y probablemente Hormigo, después de que Pere Haro funcionara mal en Eibar, aunque tampoco es que su compañero estuviera fino en sus minutos. En la medular parecen fijos Sergio Ruiz y Manu Trigueros, pero no así su acompañante. Si el Granada pasa a 4-3-3, se pronunciarían Dominique o Alemañ como complementos en la zona. Si, por contra, mantiene un mediapunta, el reparto se altera en bandas.

Arnaiz hizo de enganche en Ipurua, pero podría dejar ese espacio a Jorge Pascual para que el talaverano caiga a la izquierda. Faye se ocuparía así de la derecha, lo que sacaría de la ecuación a Pablo Sáenz, pasto de especulaciones por tierras manchegas, aunque por ahora centrado.

Tercer 'nueve'

La punta sería para el recién llegado Bouldini bajo esta hipótesis. En la jornada uno el ariete fue Weissman y en la segunda, Stoichkov. Uno apunta a salir y el otro ya está fuera. El marroquí trataría de ejercer de referencia, llegado bajo las dudas del entorno, en contraste con los otros dos, aplaudidos al llegar. Costaron una pasta, pero fracasaron con estrépito. Quizás el perfil bajo le venga bien al nuevo.

Por lo demás, los prolegómenos estarán protagonizados por la concentración de protesta auspiciada por Unión Granadinista y que se celebrará a las 20.30 horas junto a la tienda oficial del estadio para reclamar «respeto» a los dirigentes. Luego, el propio colectivo anima a entrar a apoyar al equipo en busca de la primera victoria de la temporada.