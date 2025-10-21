Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada, durante la previa de un partido anterior contra el Cádiz. Pepe Marín
Hermanamiento

Peñistas de Granada y Cádiz se citan en una pachanga antes del derbi

El 'G19' organiza junto a la Federación de Peñas Cadistas un partido amistoso entre aficionados durante el mediodía del sábado para fomentar el buen ambiente entre hinchadas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 09:53

Comenta

Los peñistas del Granada se enfrentarán a los del Cádiz antes del derbi para fomentar un buen ambiente entre ambas aficiones. Así lo dio a ... conocer el 'G19' que, junto a la Federación de Peñas Cadistas, organizó un partido amistoso a modo de pachanga para este sábado a mediodía, justo algunas horas antes de que los conjuntos de Pacheta y Gaizka Garitano se midan en Los Cármenes.

