Peñistas de Granada y Cádiz se citan en una pachanga antes del derbi
El 'G19' organiza junto a la Federación de Peñas Cadistas un partido amistoso entre aficionados durante el mediodía del sábado para fomentar el buen ambiente entre hinchadas
Granada
Martes, 21 de octubre 2025, 09:53
Los peñistas del Granada se enfrentarán a los del Cádiz antes del derbi para fomentar un buen ambiente entre ambas aficiones. Así lo dio a ... conocer el 'G19' que, junto a la Federación de Peñas Cadistas, organizó un partido amistoso a modo de pachanga para este sábado a mediodía, justo algunas horas antes de que los conjuntos de Pacheta y Gaizka Garitano se midan en Los Cármenes.
El encuentro de exhibición se llevará a cabo en el campo de fútbol de Aynadamar a las 12.00 horas, cuya iniciativa es la de reforzar la excelente relación que mantienen ambos colectivos más allá de la rivalidad sobre el césped de los equipos profesionales. Por ello, el presidente del 'G19', Antonio Molina, anunció que igualmente se realizará el habitual intercambio de bufandas antes de dicho partido.
