Antonio Molina, presidente del 'G19'. R. I.

Granada CF

Las peñas esperan a una reunión con Amado tras el mercado de fichajes

Su actual presidente considera que será el momento oportuno para mostrar inquietudes de los asociados

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:45

La federación de peñas del Granada, conocida como 'G19', de momento se mantiene al margen de nuevos comunicados sobre la gestión del club rojiblanco. Su ... flamante presidente, Antonio Molina, que era vicepresidente del colectivo hasta la salida de Pepe Valcárcel, aclara que espera al final del mercado de fichajes, al concluir agosto, para asistir a un encuentro ya previsto con el director general del Granada, Alfredo García Amado, momento en el que expresarán las cuestiones que le hayan vertido los peñistas.

