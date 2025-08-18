Las peñas esperan a una reunión con Amado tras el mercado de fichajes

Granada CFLas peñas esperan a una reunión con Amado tras el mercado de fichajes
Su actual presidente considera que será el momento oportuno para mostrar inquietudes de los asociados
Granada
Lunes, 18 de agosto 2025, 16:45
La federación de peñas del Granada, conocida como 'G19', de momento se mantiene al margen de nuevos comunicados sobre la gestión del club rojiblanco. Su ... flamante presidente, Antonio Molina, que era vicepresidente del colectivo hasta la salida de Pepe Valcárcel, aclara que espera al final del mercado de fichajes, al concluir agosto, para asistir a un encuentro ya previsto con el director general del Granada, Alfredo García Amado, momento en el que expresarán las cuestiones que le hayan vertido los peñistas.
El 'G19' representa a la gran mayoría de las peñas rojiblancas, aficionados que suelen desplazarse a los partidos como visitante del equipo y que forman parte de la 'familia' granadinista.
