Granada CF Peñaranda afirma que le gustaría volver al Granada /IDEAL El delantero venezolano, que ahora juega en la liga belga, se alegra de que el conjunto rojiblanco «haya arrancado tan bien» ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 9 octubre 2019, 18:02

El delantero venezolano Adalberto Peñaranda, que perteneció al Granada durante el curso 2015/16, apuntó en una entrevista concedida al diario AS que se alegra de que el Granada «haya ascendido a Primera y haya arrancado tan bien» y que «me gustaría volver» a jugar en el equipo rojiblanco.

Peñaranda, que posteriormente jugó en el Málaga, donde tuvo problemas de adaptación, recuerda con especial cariño su etapa en Granada: «Fue bonito (aquel año) porque andaba bien futbolísticamente, personalmente y deportivamente. Quiero retomar ese nivel».

En la actualidad el punta está cedido por el Watford al KAS Eupen de la Primera división belga, donde sorprendentemente jugó como pivote en la última jornada de liga. «Fue una cosa del entrenador y yo hago lo que el entrenador me pida. En estos momentos lo que quiero es jugar y agarrar el ritmo futbolístico, como si me pone de central o de portero. En lo personal estoy acostumbrado a cambiar de posición: jugar de delantero, de extremo en ambas bandas, detrás del delantero... Donde más cómodo me siento es detrás del punta o en uno de los extremos», añadió.