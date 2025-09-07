Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rueda de prensa

Pellicer: «El Granada estará arriba seguro; sus cero puntos eran irreales»

El técnico de los malagueños elogia a su rival

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Málaga (enviado especial)

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:27

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, elogió al Granada tras su nivel mostrado en el derbi, pero también con respecto a las jornadas anteriores. «El Granada va a estar arriba por su calidad y energía. Tiene gente muy dinámica, se parecen en parte a nosotros. Los cero puntos que arrastraba eran completamente irreales, ya que fue superior a su rivales hasta con diez jugadores. Desde fuera solo se ve el resultado, pero el análisis ha de hacerse entero, espetó.

