Pedro Morilla, en una imagen de archivo. A. A.

Exrojiblanco

Pedro Morilla, ex del Granada CF, despedido en el Recreativo de Huelva

Los acontecimientos se precipitan tras la derrota de los onubenses por 2-1 en 2ª RFEF

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

Pedro Morilla, exentrenador del Granada CF, ha sido destituido como entrenador del Recreativo de Huelva, que actualmente milita en el grupo IV de 2ª RFEF. ... La derrota del conjunto onubense por 2-1 supuso el detonante para la decisión por parte de los dirigentes del Decano. El equipo marcha octavo, a siete puntos del líder y a cuatro de la fase de ascenso, en un proyecto teóricamente construido para el ascenso.

