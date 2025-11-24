Pedro Morilla, ex del Granada CF, despedido en el Recreativo de Huelva

Pedro Morilla, exentrenador del Granada CF, ha sido destituido como entrenador del Recreativo de Huelva, que actualmente milita en el grupo IV de 2ª RFEF. ... La derrota del conjunto onubense por 2-1 supuso el detonante para la decisión por parte de los dirigentes del Decano. El equipo marcha octavo, a siete puntos del líder y a cuatro de la fase de ascenso, en un proyecto teóricamente construido para el ascenso.

Morilla dirigió desde 2016 al filial del Granada, el Recreativo. En la temporada siguiente, la 17/18, tuvo que subir al primer equipo para sustituir a José Luis Oltra, con los rojiblancos por entonces en Segunda división. No acabó el curso y fue reemplazado por Miguel Ángel Portugal.

Salió de la entidad y arrancó una aventura en China en 2019, en el Wuhan Three Towns. Vivió una odisea cuando arreció la pandemia del coronavirus, pero tiempo después, ya de retorno al país asiático, logró el ascenso de su equipo a la Superliga y más adelante el campeonato. Salió de este club en junio de 2023.

El pasado verano, llegó su vuelta a los banquillos en el Recreativo de Huelva, pero su experiencia concluyó tras esta última jornada de Liga.