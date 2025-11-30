Pedro Alemañ queda pendiente de evolución

'Tocado' en el Granada CFPedro Alemañ queda pendiente de evolución
El centrocampista fue sustituido por molestias en el aductor derecho
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:37
Pedro Alemañ permanece pendiente de evolución tras sufrir una molestia en el aductor derecho durante la visita del Granada a la Cultural Leonesa. El centrocampista ... valenciano de 23 años fue sustituido a la hora por Rubén Alcaraz mientras se llevaba la mano a la zona malherida. En principio, todo pareció dentro de la precaución.
Alemañ acumula hasta trece titularidades consecutivas en Liga ya, desde el empate en Málaga, cada vez más protagonista en la medular más allá de sus tres goles y sus dos asistencias. Apunta al descanso en Tenerife por la Copa del Rey, sin minutos ya en la visita al Roda por la primera eliminatoria, mientras recupera el tono para el duelo con el Ceuta del domingo en Los Cármenes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión