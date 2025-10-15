Pedro Alemañ conquista la titularidad con el trivote

Pedro Alemañ ha terminado por conquistar la titularidad en el Granada desde que Pacheta apostara definitivamente por el trivote en la medular. El centrocampista valenciano ... de 23 años, firmado hasta 2028 a coste cero, fue suplente en sus dos primeros partidos, pero ya acumula seis actuaciones consecutivas de inicio, con dos goles y dos asistencias en su haber. Nadie cuestiona su papel como imprescindible y se ha metido en el bolsillo al granadinismo. Se lo ha ganado con calidad, olfato y también kilómetros.

No en vano, Alemañ fue el futbolista del Granada que más corrió en cuatro de los partidos en los que fue titular. Con las Palmas fue Rubén Alcaraz, en parte porque el valenciano disputó 'solo' 75 minutos hasta el relevo de Luka Gagnidze.

Recorió 12,2 y 12,4 durante las victorias con la Real Sociedad B y el Huesca y 11,8 y 12,5 en los empates de Burgos y Málaga. Sancionado para la inauguración del campeonato con el Deportivo de La Coruña en el Zaidín por una expulsión que arrastraba de la temporada pasada con el Valencia Mestalla, filial del que procede y en el que militaba en 2ª RFEF, ejerció de revulsivo tanto en Eibar como con el Mirandés ya en casa, cuando asistió a Pablo Sáenz para devolver una igualdad momentánea al marcador con el Mirandés, pese a la definitiva derrota.

Alemañ se ganó ya el puesto en Málaga en detrimento de Manu Trigueros. Su gol en La Rosaleda, el primero que celebró de rojiblanco, permitió al Granada sumar un punto allí que parecía imposible con el 2-0 a los veinte minutos. Siguió como pareja de Sergio Ruiz con el Leganés en Los Cármenes y la entrada de Rubén Alcaraz en la alineación desde Burgos, donde Pacheta recuperó el trivote, le dispuso como interior con Martin Hongla al otro lado por la baja del capitán a última hora por una gastroenteritis.

Con el cántabro de vuelta al 'once', el trío se ha consolidado en las tres últimas jornadas. Tras el empate en El Plantío, los rojiblancos ganaron al Huesca fuera y a la Real B en casa, a lo que añadir las tablas con la Las Palmas.

Inexperiencia

Pese a su inexperiencia en el fútbol profesional español, tras una experiencia previa en el Sparta de Rotterdam neerlandés, Alemañ viene demostrando su capacidad como para rendir al nivel mínimo que exige el Granada. A su gol en Málaga sumó el de la victoria en Huesca, donde danzó bajo la tormenta con más criterio que ningún otro futbolista pese a las dificultades para controlar el balón, y contribuyó a la 'manita' a la Real Sociedad B con una asistencia magnífica para Álex Sola.

Pedro Alemañ asumió el dorsal '8' que Gonzalo Villar dejó libre tras su venta al Dinamo de Zagreb y, reemplazo inmediato suyo además, también carga desde entonces con una inevitable comparación. A diferencia del murciano, el valenciano muestra una conexión permanente con los partidos durante cualquier faceta del juego.

Móvil cuando su equipo tiene el balón para participar en la elaboración, también permanece atento sin él para perseguir a los contrarios y ayudar a sus compañeros en las coberturas. Una actitud muy valorada por Pacheta más allá de su acierto cuando asoma en el área, ya sea para marcar él mismo o para brindar los tantos a los demás.