Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Alemañ disputa el balón durante el partido ante la UD Las Palmas, en la que de nuevo tuvo una actuación notable en el centro del campo del Granada. José Miguel Baldomero

Granada CF

Pedro Alemañ conquista la titularidad con el trivote

El valenciano fue suplente en sus dos primeros partidos y ahora forma una media estable junto a Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Pedro Alemañ ha terminado por conquistar la titularidad en el Granada desde que Pacheta apostara definitivamente por el trivote en la medular. El centrocampista valenciano ... de 23 años, firmado hasta 2028 a coste cero, fue suplente en sus dos primeros partidos, pero ya acumula seis actuaciones consecutivas de inicio, con dos goles y dos asistencias en su haber. Nadie cuestiona su papel como imprescindible y se ha metido en el bolsillo al granadinismo. Se lo ha ganado con calidad, olfato y también kilómetros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  4. 4 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  5. 5 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  6. 6 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  7. 7 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  8. 8 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  9. 9

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina
  10. 10 Auxilian en la feria de Íllora a una mujer que perdió la conciencia y convulsionó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pedro Alemañ conquista la titularidad con el trivote

Pedro Alemañ conquista la titularidad con el trivote