Paul Akouokou, deseado por el Granada en verano, faltará en Los Cármenes

Paul Akouokou, centrocampista deseado por el Granada en verano y firmado finalmente por el Zaragoza, faltará este domingo en Los Cármenes al arrastrar todavía una ... sanción de hasta cuatro partidos. El africano cumplirá su último encuentro de castigo por golpear y romper el monitor del VAR al decretarse el descanso del duelo de los maños con la Cultural Leonesa, ya con 0-2 en el marcador tras la expulsión con tarjeta roja directa del lateral derecho Juan Santiago al cometer el penalti que abrió la contienda.

Paul, cedido por el Olympique de Lyon sin opción de compra, fue titular en los seis partidos que lleva con el Zaragoza pero esa expulsión ya siguió a una anterior contra el Córdoba. Apenas jugó la temporada anterior en la Ligue 1, aunque sí actuó de inicio curiosamente en los dos partidos de cuartos de final de la Europa League en los que los galos cayeron con el Manchester United en la prórroga.

La de Paul fue una de las opciones que el Granada contempló para la última jornada del pasado mercado de fichajes en caso de que saliera Martin Hongla, y tras caerse la prioritaria de Unai Vencedor al recibir una oferta del Levante en Primera división. El centrocampista camerunés no salió finalmente y los rojiblancos viraron su mira hacia Luka Gagnidze ya sobre la bocina. El Granada ya quiso a Paul en 2023, cuando el Betis lo vendió por cerca de cuatro millones de euros al Olympique de Lyon.

Sebas Moyano

Sí podrá jugar en Los Cármenes otro futbolista que interesó al Granada en el pasado: Sebas Moyano. El extremo cordobés fue tanteado por Matteo Tognozzi como director deportivo tras el último descenso a Segunda división, pero el Oviedo al que por entonces pertenecía no estaba dispuesto a bajar demasiado de su cláusula de rescisión de dos millones de euros pese a quedarle una única temporada de contrato. Libre ya este pasado verano, terminó firmando por el Zaragoza hasta 2027.

Lo curioso es que Moyano había sido titular indiscutible tanto con Gabi Fernández como con Emilio Larraz en su partido como interino con la Cultural Leonesa hasta la contratación de Rubén Sellés. Y eso que un golazo suyo en la visita al Mirandés concedió la única victoria del Zaragoza en lo que va de temporada. El extremo tuvo media hora durante la derrota en Gijón pero ni ejerció de revulsivo frente al Deportivo de La Coruña el pasado domingo ni tampoco tras la lesión de Marcos Cuenca a la media hora al entrar Pau Sans en su lugar.