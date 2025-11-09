Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paul Akouokou. R. Z.

Próximo partido

Paul Akouokou, deseado por el Granada en verano, faltará en Los Cármenes

El centrocampista costamarfileño cumplirá un último partido por golpear y romper el VAR

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:27

Paul Akouokou, centrocampista deseado por el Granada en verano y firmado finalmente por el Zaragoza, faltará este domingo en Los Cármenes al arrastrar todavía una ... sanción de hasta cuatro partidos. El africano cumplirá su último encuentro de castigo por golpear y romper el monitor del VAR al decretarse el descanso del duelo de los maños con la Cultural Leonesa, ya con 0-2 en el marcador tras la expulsión con tarjeta roja directa del lateral derecho Juan Santiago al cometer el penalti que abrió la contienda.

