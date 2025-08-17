Pau Casadesús y Pedro Alemañ, 'fichajes' en Eibar salvo lesión

Rafael Lamelas Granada Domingo, 17 de agosto 2025, 15:16 Comenta Compartir

Pacheta, como todo técnico, quiere ir partido a partido, pero en cuestiones de alineación ha de ir minuto a minuto. La falta de disponibilidad por los problemas económicos para la inscripción de futbolistas alterarán su planificación hasta que los dirigentes del Granada encuentren algún tipo de remedio. El siguiente plazo expirará el viernes, horas antes del arranque del equipo en Ipurua frente al Eibar (19.30 horas).

Para este encuentro podrá contar, salvo contratiempo físico de última hora, con Pau Casadesús y Pedro Alemañ. El lateral derecho ya está recuperado del esguince de tobillo izquierdo que sufrió en el comienzo de la pretemporada y es posible que apunte a titular ante la baja del central Manu Lama. Oscar Naasei ocuparía su posición y Casadesús, el flanco de la zaga. La otra opción, mientras siga en el equipo, sería la de Pablo Insua, dejando a Oscar en el lateral.

Alemañ, por su parte, vuelve tras cumplir la sanción que arrastraba desde el Valencia Mestalla y se integrará en el centro del campo. Con la mejoría de Sergio Ruiz, Pacheta cuenta con varias alternativas a los titulares en el debut en Liga, en el que actuaron de inicio Hongla y Trigueros.

