Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Casadesús, a la derecha, durante su recuperación. Ariel C. Rojas
Granada CF

Pau Casadesús y Pedro Alemañ, 'fichajes' en Eibar salvo lesión

La falta de disponibilidad por los problemas económicos para la inscripción de futbolistas alterarán la planificación de Pacheta hasta que los dirigentes encuentren algún tipo de remedio

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:16

Pacheta, como todo técnico, quiere ir partido a partido, pero en cuestiones de alineación ha de ir minuto a minuto. La falta de disponibilidad por los problemas económicos para la inscripción de futbolistas alterarán su planificación hasta que los dirigentes del Granada encuentren algún tipo de remedio. El siguiente plazo expirará el viernes, horas antes del arranque del equipo en Ipurua frente al Eibar (19.30 horas).

Para este encuentro podrá contar, salvo contratiempo físico de última hora, con Pau Casadesús y Pedro Alemañ. El lateral derecho ya está recuperado del esguince de tobillo izquierdo que sufrió en el comienzo de la pretemporada y es posible que apunte a titular ante la baja del central Manu Lama. Oscar Naasei ocuparía su posición y Casadesús, el flanco de la zaga. La otra opción, mientras siga en el equipo, sería la de Pablo Insua, dejando a Oscar en el lateral.

Alemañ, por su parte, vuelve tras cumplir la sanción que arrastraba desde el Valencia Mestalla y se integrará en el centro del campo. Con la mejoría de Sergio Ruiz, Pacheta cuenta con varias alternativas a los titulares en el debut en Liga, en el que actuaron de inicio Hongla y Trigueros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores está controlado pero mantiene dos focos activos
  2. 2

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  3. 3 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  4. 4 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  5. 5

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  8. 8

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  9. 9 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  10. 10

    Este Granada está tieso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pau Casadesús y Pedro Alemañ, 'fichajes' en Eibar salvo lesión

Pau Casadesús y Pedro Alemañ, &#039;fichajes&#039; en Eibar salvo lesión