Así luce Octopus en la camiseta. Granada CF
El Granada CF lucirá el logo de Octopus en los próximos tres partidos

La empresa líder en diseño y producción integral de ferias comerciales y eventos se convierte en la cuarta del proyecto junto a Cámara de Comercio

R. I.

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:09

El Granada Club de Fútbol anunció este viernes la incorporación de Octopus como patrocinador rotativo en el frontal de la camiseta del primer equipo durante ... los próximos tres encuentros oficiales, incluido el partido de Copa del Rey frente al Club Deportivo Tenerife, y los dos de LaLiga Hypermotion frente a la Cultural y Deportiva Leonesa a domicilio y ante la Agrupación Deportiva Ceuta en Los Cármenes.

