El Granada CF lucirá el logo de Octopus en los próximos tres partidos

El Granada Club de Fútbol anunció este viernes la incorporación de Octopus como patrocinador rotativo en el frontal de la camiseta del primer equipo durante ... los próximos tres encuentros oficiales, incluido el partido de Copa del Rey frente al Club Deportivo Tenerife, y los dos de LaLiga Hypermotion frente a la Cultural y Deportiva Leonesa a domicilio y ante la Agrupación Deportiva Ceuta en Los Cármenes.

Con esta alianza, Octopus se convierte en la cuarta empresa que luce su imagen en la parte delantera de nuestra equipación esta temporada 2025/26, dentro del proyecto de patrocinio rotativo impulsado por el club junto a Cámara de Comercio Granada.

Octopus, líder en diseño y producción integral de ferias comerciales y eventos, se une al Granada CF con un acuerdo que va más allá de la presencia en la camiseta. Esta colaboración supone el inicio de una relación bidireccional, en la que ambas entidades impulsarán iniciativas y proyectos futuros, reforzando su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial.

El club expresa su satisfacción por sumar a un referente del sector al proyecto rojiblanco y agradece la confianza depositada por Octopus en esta nueva etapa de colaboración.