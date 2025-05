La pasión viajera por el Granada

Ángel Mengíbar Granada Jueves, 29 de mayo 2025, 00:36 Comenta Compartir

El Granada ya encara el domingo con el cariz de las grandes citas. Partido a vida o muerte por el 'play off' de ascenso en Santander, capital norteña que puede convertirse en lugar de peregrinaje rojiblanco o en ciudad maldita. Todo dependerá de si la pelota quiere entrar, aunque a la afición más incondicional no le influye tanto antes de viajar. Varios centenares de granadinistas estarán presentes en El Sardinero. Entre ellos, los que no suelen fallar fuera de casa. Aquellos que se desplazan desde hace años.

Todos encuentran cobijo bajo 'su' Granada. El gol 'in extremis' de Ricard ante el Castellón, así como el de Chapela para el Mirandés, activó su sexto sentido antes incluso de abandonar Los Cármenes el pasado domingo. Tocaba preparar una nueva maleta. Como Miguel Ríos, viven en la carretera, dentro de un autobús, un turismo o lo que haga falta con tal de no dejar solo al equipo de sus amores en sus salidas. Así lo relatan ellos mismos mientras recorren la banda de 'su' templo.

«Zaragoza, Asturias, Almería, Cartagena, Albacete, Córdoba…», rememora Paqui Gijón, leal perteneciente al colectivo 'You'll Never Drink Alone'. «Yo trabajo, pero puedo pedir días de asuntos propios cada vez que toca salir de Granada. Así llevo muchos años», informa esta empleada de una conocida fábrica de flanes. Lleva tanto tiempo visitando estadios que ni se acuerda del inicio, aunque ciertas pistas la ayudan a concretar. «En mi caso, todo empezó por Facebook. Varios aficionados dimos unos con otros por dicha red social. Algunos viajaban con el equipo, así que decidí probar y me encantó la experiencia. No los conocía en la vida real, pero me sentí genial y hasta acabamos compartiendo habitación», señala.

Entonces se forjó un vínculo férreo, con el rojiblanco horizontal como sentimiento predominante. «Aquí la edad es un mero número. Nos juntamos hinchas de distintas generaciones, pero a los que nos gusta viajar por este escudo», explica Joserra Gómez mientras se señala su zamarra nazarí. Se conoce las carreteras españolas como la palma de su mano, fruto de su amor por el Granada y también por el motor. «Me muevo muchísimo en coche. Voy a todos los sitios que puedo con él. Este año solo he faltado a Cartagena y Ferrol. Gasto mis días de vacaciones en el Granada, pero no pasa nada. Luego descanso menos y asunto zanjado. Siempre te encuentras a los mismos en la grada. Eso hace mucha unión», destaca este guardia civil.

«Al final somos como una familia. Mi madre dice que lo más importante es el Granada; después van mis hijos. La relación acaba yendo más allá de los partidos. Quedamos para comer, hacemos planes juntos…», apostilla Paqui justo antes de dar comienzo al relato de 'batallitas'. Para ello, Manolo López y Ángel Ladrón de Guevara –más conocidos en la peña de Paqui y Joserra como 'Manolillo' y 'Aelillo'– dan un paso al frente. Ambos peinan canas, con su jubilación por bandera a la hora de echarse a la carretera. «Hemos estado en El Ejido, Lorca, Jerez de la Frontera… Imagina los años que llevamos en esto», revela el primero con su gorra de color rojo. Su inseparable compañero siempre porta un sombrero de una bebida espirituosa, accesorio con un sinfín de kilómetros y anécdotas a sus espaldas.

«Nos ha pasado de todo por ahí. En Gran Canaria, cuando pasábamos por la calle Triana, pisamos una alcantarilla y nos empapó enteritos. La maleta quedó chorreando y nosotros en mitad de la calle. Otra vez, en Vitoria, perdí el móvil y no dormí en toda la noche buscándolo. Lo denuncié en una comisaría y lo hallaron el El Toloño, un bar de allí», arranca a contar. «¡Así te habrías puesto de cervezas!», le interrumpen ante la risotada general. «También recuerdo cuando ascendimos en Mallorca, que se aplazó la jornada por la muerte de José Antonio Reyes. No pude quedarme y perdí al menos 300 euros entre la entrada, los vuelos… Tuve que resignarme y verlo por televisión, aunque feliz por la vuelta a Primera», comenta Paqui.

«Es incalculable la cantidad de kilómetros realizados por el Granada. No podemos ni intentar hacer una aproximación. Han sido muchos lugares los que hemos visitado. Tampoco sabemos cuánto dinero nos hemos gastado todos estos años, pero es que es nuestra pasión y no pensamos en eso. Lo hacemos por nuestro equipo y así seguiremos hasta que nos entierren», coinciden. Además de los veteranos, también hay jóvenes tirando del carro nazarí. Un caso curioso es el de Aidan Shearer, un traductor escocés que se enamoró del sentimiento granadinista y que se apunta a un bombardeo. «También tiene su lado negativo. Trabajas toda la semana y no puedes descansar el finde porque estás de viaje constantemente. Llegas el lunes un poco muerto, pero merece la pena», bromea.

La fatiga no pesa nada en cuanto se habla de Cantabria. El británico reclutará a cinco familiares del norte de las islas para la causa, mientras que Laura Segovia, auxiliar de enfermería, ya diseña su plan de viaje. «Trabajo el lunes, pero no faltaré a Santander. Hay un vuelo que aterriza en Málaga a primera hora. Ya solo falta que alguien venga a recogerme al aeropuerto», apunta. Emilio Puertollano, guía turístico en la capital cuando el Granada no está en liza, tampoco faltará. «Después de Alcorcón y tantos otros viajes, los kilómetros no nos asustan. Es un partido en el que hay que estar. Y como ganemos…». No termina la frase, pero todos saben a lo que se refiere. Turno para una nueva aventura.

