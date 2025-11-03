Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual persigue un balón en Valladolid. LOF

Valladolid - Granada | La contracrónica

Lo de Pascual es la leche

Marcar al fin en Liga tras el doblete en la Copa del Rey no permite al delantero almeriense darle una victoria al Granada y termina aparentemente amonestado durante el tiempo añadido incluso por pedir un penalti que hasta pudo ser

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

Marcar al fin en Liga no permitió a Jorge Pascual brindarle una victoria al Granada, que rompió su racha de tres empates a cero consecutivos ... viéndose remontado en Valladolid. El delantero almeriense adelantó a los rojiblancos tras su doblete al Roda en la Copa del Rey, pero terminó aparentemente amonestado durante el tiempo añadido incluso por pedir un penalti que hasta pudo ser. La leche. Pascual no era el único problema, claro.

