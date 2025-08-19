Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual conduce el balón en un entrenamiento con el Eibar ante la mirada del exrojiblanco Antonio Puertas. Félix Morquecho

«Pascual es fuerte, le gusta actuar como segundo punta y explotará en el Granada»

El zaguero Chema Rodríguez, compañero del almeriense el curso pasado en el Eibar, describe al delantero que aún no está inscrito

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:16

Jorge Pascual se erige como el único delantero fichado por el Granada hasta la fecha, aunque todavía no haya podido ser inscrito. A falta de ... más movimientos para terminar de conformar la plantilla, entre salidas y entradas, su llegada ha de aportar frescura al ataque rojiblanco. De momento, el rendimiento de la dupla titular ante el Deportivo de La Coruña, la formada por Stoichkov y Shon Weissman, no estuvo al mejor nivel.

