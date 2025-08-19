«Pascual es fuerte, le gusta actuar como segundo punta y explotará en el Granada»

Jorge Pascual se erige como el único delantero fichado por el Granada hasta la fecha, aunque todavía no haya podido ser inscrito. A falta de ... más movimientos para terminar de conformar la plantilla, entre salidas y entradas, su llegada ha de aportar frescura al ataque rojiblanco. De momento, el rendimiento de la dupla titular ante el Deportivo de La Coruña, la formada por Stoichkov y Shon Weissman, no estuvo al mejor nivel.

Pese a sus tímidos registros goleadores de las dos últimas campañas, la juventud y proyección de Pascual lo convierten en toda una apuesta de la entidad, aunque para Chema Rodríguez, compañero suyo el curso pasado en el Eibar, se trata de un caballo ganador. «Jorge le va a venir muy bien al Granada. Es muy joven y tiene margen de mejora. Aparte, ya lleva un par de años compitiendo en el fútbol profesional. En Segunda división coges mucha experiencia porque es una liga muy competitiva e igualada», comentó el zaguero a IDEAL.

Coincidieron en el Eibar, club en el que recaló el atacante almeriense a modo de préstamo desde el Villarreal. Allí disputó 41 partidos entre Liga y Copa del Rey, anotando cinco goles y repartiendo dos asistencias en su segunda temporada consecutiva en la categoría. Más allá de los guarismos, Rodríguez se centra en su disposición.

«Puede jugar de 'nueve', aunque no lo veo tanto ahí. A mí, como más me gusta, es como segundo punta. Jorge es un jugador que gira muy bien, es fuerte. Sabe aguantar el balón y hacer jugar al resto de sus compañeros. Él se siente también más cómodo descolgándose un poco y apareciendo por detrás», explicó, aunque tampoco le niega sus dotes para ejercer más arriba aún. «Como emergencia si no hay otro delantero centro, te cumple. Ya lo hizo alguna vez», añadió.

El manchego lo conoce bien tanto de compartir vestuario, como centro de entrenamiento. «Como defensa puedo asegurar que se trata de un futbolista que se maneja muy bien. Sí que es verdad que todavía tiene que madurar más, pero en esta categoría lo va a hacer seguro. Eso llega con partidos. Este curso dará un puntito más que la última temporada. Más todavía con un grupo como el del Granada», detalló.

«Considero que el Granada le viene de maravilla a Jorge. Su expectativa de ascenso, al menos en la teoría, le hará implicarse sí o sí con el objetivo. Aunque la competencia sea máxima en Segunda y haya otros diez clubes con la misma intención, el Granada debe ser uno de los principales en esa lucha. Al final, esa etiqueta la asumes como jugador. Si quieres jugar allí, tienes que hacerlo», argumentó Rodríguez.

Exigencia

El defensor, que busca equipo tras no renovar con el Eibar, le augura un gran futuro al delantero en Granada en base a ese nivel de exigencia por consagrarse entre los mejores competidores de la división. «Creo que Jorge puede crecer bastante este año. Necesitas ganar para estar arriba y tienes que aprender a manejar esa presión. Ese escenario le hará mejorar como futbolista. Estoy convencido de que explotará», aseveró.

Tras la inmensa mayoría de su etapa de formación en el Villarreal, Pascual vivió en Ipurua su primera experiencia lejos de casa. El paso definitivo que inició su andadura como profesional en el mundo del fútbol. «No le costó adaptarse para nada. Es verdad que se lo hicimos fácil, ya que en el Eibar había un gran grupo. Pero Jorge no tiene problema alguno para relacionarse. Es humilde, pero también gracioso y divertido. Como persona, un 'diez'. Es genial, un muy buen chaval», sentenció acerca del nuevo chico en la oficina nazarí.