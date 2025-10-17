Otro partido serio sin mira en el arma

La historia se repitió para el Granada. Otro partido serio por segunda semana consecutiva, como con la UD Las Palmas, pero sin mira en el ... arma. El empaque mostrado con un recién descendido como el conjunto canario se prolongó con un recién ascendido como el Andorra, lleno de futbolistas joviales que persiguen un fútbol alegre. No lo lograron porque los rojiblancos han desarrollado piel de rinoceronte. Sin embargo, les faltó colmillo ante los porteros en sus llegadas esporádicas. Tampoco tuvieron precisión los locales, pero Luca Zidane confió en sus manoplas y en su visión de rayos láser para alejar los demás intentos del club que preside Gerard Piqué, en el palco.

Se asienta la pregunta de qué sería este Granada con un rematador en vena, un oportunista que aglutine en la vanguardia. Ha mejorado el equipo en casi todos los registros, sabe adaptarse a las circunstancias diversas de los duelos y ha evaporado los errores gravosos, pero ni Jorge Pascual ni los que le rodean o suceden en la segunda parte están descifrando el camino hacia la red. Seguro que a Pacheta le habría encantado que guardaran alguno de los cinco dardos que le clavaron a la Real Sociedad B en estas dos últimas jornadas.

FC Andorra Áron Yaako; Carrique, Diego Alende (Antal Yaakobishvili, m. 86), Bomba, Martí Vilà (Álex Calvo, m. 55); Molina, Olabarrieta Le Normand, m. 67), Villahermosa (Marc Domènech, m. 67); Jastin, Minsu (Lautaro, m. 86) y Nieto. 0 - Granada CF Luca Zidane; Pau Casadesús (Loïc Williams, m. 71), Oscar Naasei, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Pedro Alemañ (Gagnidze, m. 71); Álex Sola (Pablo Sáenz, m. 85), Souleymane Faye y Jorge Pascual (Rodelas, m. 60). GOLES: No hubo.

ÁRBITRA: Marta Huerta (comité tinerfeño). Amonestó a los locales Olabarrieta (m. 13), Bomba (m. 78), Jastin (m. 79) y Sergio Molina (m. 93); y a los visitantes Alcaraz (m. 68), y Faye (m. 78).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, disputado en el Nou Estadi Encamp ante 3.620 espectadores.

Tanto se ha mimetizado el Granada con su entorno en Segunda división que deparó una de esas primeras partes algo tediosas de la categoría, en la que ambos contendientes se esmeran en anular al otro. Sabían los rojiblancos que al Andorra le gusta embotellar en casa a sus rivales, así que en lugar de presionar con agresividad, se posaron en el ecuador del campo y se afanaron en el sistema de ayudas defensivas para minimizar riesgos. Hubo uno, temprano, en una falta lateral que Diego Alende metió en la olla y en la que Nieto hizo falta a Luca en lugar de concluir, si bien la acción fue cancelada por un fuera de juego previo.

Tras la atención al 'argelino', novedad en la alineación, el Granada apareció fulgurante en un par de conexiones entre Álex Sola y Souleymane Faye. Fueron parecidas, nacidas de la acción de un cepo en el centro del campo que originó el envío profundo del vasco y la conclusión de zurda del senegalés. La primera, la mejor, obstaculizada por el pie estirado de Áron Yaako. La segunda, más sencilla para el arquero húngaro.

Alcaraz se llevó una tarascada en el tobillo y anduvo voz en grito, aleccionando a sus compañeros para que no se relajaran ante el empuje local. Manu Nieto tuvo un tiro lejano, pero no parecía encontrarse a gusto el conjunto anfitrión. Los mecanismos de contención de los nazaríes funcionaban como una aduana en el Berlín del muro, pero arriba no encontraban objetos punzantes, diluido Jorge Pascual, todo pendiente de la amenaza exterior de sus compañeros o del balón parado, como en un traslado de Alemañ que Oscar cruzó sin orientación. El central empieza a desarrollar cierta intuición sobre dónde cae el balón en este tipo de secuencias.

Tras la espesura inicial, quedaba el desenlace. Seguía sólido y con decisión el Granada, pero no encontraba la claridad de Alemañ. Encimó fuerte al Andorra y sacudió a la carrera con un Sola frenético. De una llegada que generó vino un córner botado por Sergio Ruiz que Pascual cabeceó demasiado centrado. El portero magiar evitó la celebración de un almeriense romo hasta la fecha.

Jastin trasteó a Luca de lejos y Alende casi marca en una acción confusa, que nació desde el banderín de la esquina. Parecía que el gol solo podía llegar así, en un enredo, pero tampoco. Con afán de alborotar, Pacheta se acordó de que tenía en el banquillo un internacional español sub 21, Sergio Rodelas. A la hora de encuentro, Pascual cedió el ariete a Faye y el chico de Alhendín arrendó la banda izquierda. No será la última vez de esta configuración.

El senegalés sufrió un empujón cuando se iba solo, leve pero visible, no punible para la árbitra, aunque el que estaba en todas las refriegas era Rubén Alcaraz, curiosamente casi siempre como doliente, hasta que dio un buen palo de amarilla. Marta Huerta dejó seguir en una posible falta a Sola con tiro final de Jastin en el que Luca se exhibió a mano cambiada. Poco después, Alende tuvo un cabeceo cruzado completamente solo, pero la pelota se alejó de la meta para su incomprensión.

Pacheta olió los problemas y recompuso con Loïc en la zaga, Oscar al lateral derecho y Gagnidze al timón por Alemañ, muy irregular en el partido.

Rodelas tardó en recibir abierto. En su primer centro, ya provocó inquietud, pero Faye y Sola fueron al bulto. En un contacto posterior, un chut al aire con la portería de cara, aunque con fuera de juego anterior de Oscar.

La contienda se abocaba a otro armisticio. Rodelas se llenó de balón en su siguiente subida, con Sola demandando el envío. El donostiarra dejó el costado para Pablo Sáenz, que tampoco cimbró el árbol en demasía.

Minsu perdonó la ventaja andorrana con un mal enganche en el área ante un centro. Se reiteraba que nadie había ajustado el periscopio al torpedear. El Granada sufría ante los cambios del Andorra y empezó a valorar el punto como nutritivo. Menos da una piedra. Derrochó pirotecnia con la Real Sociedad B y no quedó un petardo que ardiera desde entonces.