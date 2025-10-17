Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álex Sola, durante el partido. LOF

Andorra - Granada | La crónica

Otro partido serio sin mira en el arma

El Granada vuelve a empatar sin goles por segunda semana consecutiva en un choque de llegadas alternas, pero de poca precisión ante los porteros

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:42

Comenta

La historia se repitió para el Granada. Otro partido serio por segunda semana consecutiva, como con la UD Las Palmas, pero sin mira en el ... arma. El empaque mostrado con un recién descendido como el conjunto canario se prolongó con un recién ascendido como el Andorra, lleno de futbolistas joviales que persiguen un fútbol alegre. No lo lograron porque los rojiblancos han desarrollado piel de rinoceronte. Sin embargo, les faltó colmillo ante los porteros en sus llegadas esporádicas. Tampoco tuvieron precisión los locales, pero Luca Zidane confió en sus manoplas y en su visión de rayos láser para alejar los demás intentos del club que preside Gerard Piqué, en el palco.

