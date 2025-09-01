Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta llama a un futbolista suplente desde su área técnica. José Miguel Baldomero

El entrenador del Granada | 4

Otro partido de desesperación para Pacheta

El técnico se ve obligado a 'normalizar' lo de jugar en inferioridad en los partidos de su equipo, con lagunas atrás

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:41

Otro partido de desesperación para el inquilino del banquillo. Pacheta se está viendo obligado a 'normalizar' lo de jugar en inferioridad en los partidos de ... su equipo, que sufre enormes lagunas atrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  2. 2

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  3. 3

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  4. 4 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»
  5. 5 El asador con la carne más exótica de Granada: «Tenemos cocodrilo, pitón, camello y mucho más»
  6. 6 El aviso de los expertos por el cambio que viene en el aceite de oliva: «Los precios vuelven a subir en origen»
  7. 7

    Bouldini debuta en una convocatoria sin Hongla
  8. 8

    Un Granada cada vez más calamitoso
  9. 9

    Directo | Granada - Mirandés
  10. 10

    «Los retrasos en el tren son el pan nuestro de cada día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Otro partido de desesperación para Pacheta

Otro partido de desesperación para Pacheta