Otro partido de desesperación para Pacheta

El entrenador del Granada | 4Otro partido de desesperación para Pacheta
El técnico se ve obligado a 'normalizar' lo de jugar en inferioridad en los partidos de su equipo, con lagunas atrás
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:41
Otro partido de desesperación para el inquilino del banquillo. Pacheta se está viendo obligado a 'normalizar' lo de jugar en inferioridad en los partidos de ... su equipo, que sufre enormes lagunas atrás.
El preparador mantuvo su 4-2-3-1, pero varió sus integrantes. La defensa se remendó con Casadesús en la derecha, Oscar como central y Lama en el perfil zurdo, junto a Pere Haro. Mismos pivotes que en los anteriores choques, con Faye en la derecha y Arnaiz partiendo de la izquierda, Jorge Pascual de mediapunta y Bouldini peleando todo en ataque.
Hubo pasajes de balón controlado y alguna llegada al área contraria, pero sin realmente inquietar a Nikic. Muchos córners botados, pero sin incidencias reseñables.
En la segunda mitad, alteró de posiciones a Arnaiz y Faye, poniéndolos a pie natural, pero llegó el enésimo fallo garrafal con la roja a Pere Haro. Pacheta renunció al mediapunta para meter en pista a Rodelas, Alemañ y Pablo Sáenz, autor del empate.
Los rojiblancos se mostraron con coraje para intentar buscar el triunfo, pero el 1-2, recién entrado Hormigo, les dejó hundidos. Weissman ni llegó a sudar en el alargue.
