Jorge Pascual intenta un remate de cabeza durante el partido. J. M. B.

Granada CF | La contracrónica

A un palo de otra remontada

Pacheta mantiene a los que contribuyeron de inicio al empate en El Sardinero sin ganar tampoco el derbi al Córdoba en Los Cármenes y sin que los revulsivos aporten mucho más que el saque de esquina de Arnaiz en el gol de Lama

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Apenas un poste a cabezazo de Jorge Pascual impidió que el Granada remontara el derbi al Córdoba como lo hizo al Zaragoza en el partido ... anterior en Los Cármenes. Los rojiblancos volvieron a empezar por debajo en el marcador, como con el Racing, pero esta vez se quedó mucho más insatisfecho. La aportación de los revulsivos, en esta ocasión, no pasó del saque de esquina que José Arnaiz puso al propio Pascual en el gol que firmaría Manu Lama para rascar al menos un empate. Con ese punto se fueron también los dos granadinos del rival, Isma Ruiz y Dani Requena.

