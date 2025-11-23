A un palo de otra remontada

Apenas un poste a cabezazo de Jorge Pascual impidió que el Granada remontara el derbi al Córdoba como lo hizo al Zaragoza en el partido ... anterior en Los Cármenes. Los rojiblancos volvieron a empezar por debajo en el marcador, como con el Racing, pero esta vez se quedó mucho más insatisfecho. La aportación de los revulsivos, en esta ocasión, no pasó del saque de esquina que José Arnaiz puso al propio Pascual en el gol que firmaría Manu Lama para rascar al menos un empate. Con ese punto se fueron también los dos granadinos del rival, Isma Ruiz y Dani Requena.

Pacheta recompensó a los titulares en Santander manteniéndoles de inicio, y eso incluyó a Astralaga. No debía tener mucho mejor el tobillo pero también debía de existir riesgo de recaída con Luca Zidane, y sentar al vasco tras sus paradas a Juan Carlos Arana durante el tiempo añadido habría sido muy duro. Contra el Córdoba pareció más seguro en casi todo, atento incluso a las coberturas a los laterales, salvo con los pies en corto al meter en algún lío a sus compañeros aunque luego alternara con buenos desplazamientos en largo. Volvería a estar especialmente oportuno en varias paradas, impotente sin embargo ante el cabezazo de Adrián Fuentes.

Continuó en el lateral Oscar Naasei, que tuvo un duro duelo de velocistas con el brasileño Dalisson, especialmente con el arrebato del Córdoba tras el descanso. Tuvo que estar concentrado desde el primer minuto, cuando ya evitó que Rubén Alcaraz concediera un saque de esquina innecesario. La nueva suplencia de Pau Casadesús le concedió otra oportunidad como titular a Loïc Williams junto a Manu Lama en la zaga, ganándole casi todos los duelos al corpulento Fuentes hasta su gol.

A los más regionalistas les dolería ver a Isma Ruiz y a Requena llevar la manija del Córdoba en el centro del campo, recibidos en el autobús como auténticas estrellas por sus familiares y amigos. El de Gójar llevaba la batuta y el de Cenes de la Vega le hacía de escudero, cargando el área cuando podía como en el rechazo al larguero de falta de Jacobo sin poder dirigir su cabezazo. Antes del descanso se cargaría con una tarjeta amarilla absurda Requena por un braceo sobre Baïla Diallo tras llevarse un duro pisotón de Sergio Ruiz caracoleando hacia su propia portería, y ya en la segunda parte se llevaría nuevas tarascadas de Souleymane Faye por aire y de Loïc Williams por tierra. Le faltó viveza para aprovechar una empanada de Lama con 0-1 que podría haber supuesto la sentencia.

Pacheta anticipó sus cambios sobre la hora con Manu Trigueros y José Arnaiz por los amonestados Rubén Alcaraz y Sergio Ruiz, pero el mediapunta recibiría otra tarjeta antes incluso de tocar el balón. El centrocampista, sin embargo, sigue sin aportar nada fresco ni cuando sale como revulsivo. Sin efecto en esa primera ronda de sustituciones, el entrenador redobló su apuesta con Sergio Rodelas por Oscar para que Álex Sola bajara al lateral. El entrenador del Córdoba reforzó a sus granadinos con Alberto del Moral.

Rodelas se quedó en la banda derecha pese a su condición de zurdo, como si Pacheta buscase en él lo que ya no espera encontrar en Pablo Sáenz por poco que le importen las redes sociales. Un defensa le arrebató al canterano un gol cantado tras una carrera espléndida de Faye, y al saque de esquina posterior de Arnaiz empataría Lama tras un primer cabezazo de Pascual. Al senegalés los minutos no parecían cansarle sino darle fuerza, y el almeriense quería 'mojar' por quinto partido consecutivo, pero la madera lo impidió. Isma Ruiz tendría para el Córdoba la última ocasión del partido, pero la mandó a las nubes.