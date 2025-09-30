Paco López, bajo cuestión en el Leganés
El exrojiblanco empieza a estar cuestionado tras acumular un solo triunfo en las siete primeras jornadas del curso
Granada
Martes, 30 de septiembre 2025, 18:44
Tras su última derrota frente al Castellón, el exrojiblanco Paco López acumula un solo triunfo en las siete primeras jornadas del curso, justamente el que ... logró frente al Granada en Los Cármenes. Acto seguido, encadenó dos derrotas consecutivas que, sumadas a cuatro empates previos, dejan a los pepineros al borde de los puestos de descenso en la categoría de plata.
Se trata de una situación inesperada para todo un recién descendido y por la que el propio López empieza a estar en el punto de mira. El último curso ya fue cesado del Cádiz después de cosechar ocho tropiezos de los 18 primeros partidos. A estas alturas, los amarillos contaban con nueve puntos de 21, dos más que el Leganés, y también rondaba la zona peligrosa de la tabla.
