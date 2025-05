Pacheta: «Vengo con la ilusión de estar mucho más tiempo del firmado»

Pacheta asomó por la bocana de vestuarios de Los Cármenes y miró asombrado alrededor, a cada esquina de Los Cármenes. «Es un estadio muy bonito. ¿ ... Qué caben, 19.000 aficionados y pico? Vamos a llenarlo», se propuso el nuevo entrenador del Granada al poco de comenzar su distendida charla de presentación con el periodista deportivo Antonio Callejón como conductor. «Es algo que he conseguido en casi todos los clubes en los que he trabajado. El ambiente aquí es estupendo y pido a la afición que siga empujando», expresó, con algo más de un centenar de aficionados en la grada. Más tarde, no obstante, matizó: «¿Qué le voy a pedir? Estamos en situación de dar. Tenemos que dar».

Desde su aire campechano pero seguro de sí mismo, Pacheta se mostró convencido de saber cómo enderezar el rumbo del Granada y ascender tarde o temprano, sea en esta temporada o en las siguientes. «Cuando llegas a proyectos avanzados, siempre es porque no están bien y algo no funciona. Generalmente intentamos mandar un mensaje de normalidad, tranquilidad y optimismo para volver a empujar y encontrarse entre las dudas. Ya lo hice más veces y me siento seguro haciéndolo, aunque no siempre repita lo mismo porque cada grupo tiene sus características particulares. Aquí tenemos que localizarlas rápido para envenenar a los jugadores rápido de nuestra idea de juego», esbozó.

Pacheta presumió de sus ascensos con el Valladolid en 2022 y con el Elche en 2020 como avales. «Vengo a ascender. ¿Cómo, cuándo? El fútbol es muy rico. Ya subí vía 'play off' y como sexto, además. Ahora vengo o para tres partidos o para siete; cinco, no los veo», señaló. «Formamos un cuerpo técnico novato en Segunda división, pero ya subimos dos veces e igual sabemos hacerlo; repetiremos, seguro», insistió.

La competición no le dará más respiro que hasta el sábado en Riazor, un debut que afronta «con toda la ilusión del mundo». «Mi objetivo claro es que el jugador disfrute con el balón y sin él, porque también tiene que disfrutar de robarlo. Hay que aprender a disfrutarlo para que la obligación de los futbolistas no se convierta en un peso, sino en una motivación», indicó, con la misión de convencer a sus jugadores «para ser mejores y ganar». «Los equipos solo se construyen a través de las victorias, y hay que ganar. Tenemos que ir todos a una para mirar a la misma dirección con los ojos limpios. Si no vamos todos en la misma línea, no conseguiremos el objetivo», avisó.

Pacheta admitió no haber tenido tiempo aún ni de pasearse por Granada. «Llevo metido desde que vine en la Ciudad Deportiva tratando de aprenderme los nombres, las caras y los cargos de toda la gente que trabaja allí porque me recibieron con mucho cariño. No conozco la ciudad en profundidad más allá de la Alhambra y otras dos o tres cosas, pero vengo con la ilusión de estar mucho más tiempo del que he firmado», sostuvo después de un año y medio en paro. «Los primeros meses son estupendos y te devuelven vida, porque esta profesión es dura, pero luego quieres volver cuanto antes porque también es muy apasionante», admitió.

El nuevo entrenador del Granada no negó que ya hubo contactos para firmarle en varias ocasiones años atrás y previamente en la presente temporada incluso. «No se dieron las circunstancias pero siempre recibí mucho cariño de la gente que manda, como Alfredo (García Amado) y los dos 'Javier' (Aranguren y Alonso). Siempre estuvimos muy cerca aunque no se concretara hasta ahora, pero vengo con mucha fuerza. Este es un paso importante en mi carrera», resolvió.

Por último, Pacheta mandó un mensaje para la afición: «Me consta que quieren transmitirnos que está en nuestras manos. Intentaremos que se vean reflejados. En la vida puedes esforzarte y no conseguir los objetivos, pero la gente se siente identificada con eso. Tenemos que dejarnos el alma; y ya me encargaré yo de que se traduzca. Tenemos que correr todos juntos, siendo solidarios, y empujar como si no hubiera un mañana. Hay que correr, correr y correr; y correr bien, claro... pero esa energía hay que transmitirla».