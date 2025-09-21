Pacheta: «Habrá varios cambios; todo lo que probamos en Jaén salió mal»

Pacheta no se anduvo con zarandajas en su rueda de prensa previa al partido en Burgos. «Habrá varios cambios», advirtió. «Todo lo que probamos en ... Jaén salió mal», prolongó. «Estamos mejor que hace una semana porque el partido en Jaén nos ha dado datos. Es mejor que las cosas fallaran allí que en Burgos», asumió.

El preparador mantuvo que su análisis actual tras el trofeo del Olivo «es parecido al que hicimos en caliente. Todo ha sido muy revelador para saber qué no tenemos que hacer. Esto a veces es más importante que saber lo que hacer. Intentaremos ser más sólidos», continuó.

Viaja sin Bouldini, pero sí con Diallo y Gadnidze. Aparcó el debate en la portería respecto a la posible coincidencia de Luca Zidane y Ander Astralaga en una misma ventana internacional. «Cuando llegue el problema, lo veremos. Ya lo trata el club. Todos los jugadores quieren jugar un Mundial, cómo no, pero la primera situación será dentro de un mes. Ahora estoy centrado en el Burgos», explicó.

Sobre el próximo contrincante, repasó: «Es un equipo práctico, estrecho, junto, competitivo. Sencillo, que en el fútbol es lo más difícil. Fiel reflejo de Ramis, que es un tipo equilibrado, que trabaja bien y es una persona con el que he tenido relación, con el que he viajado por trabajo. Le tengo respeto y cariño. Es un rival interesante».

Pacheta quiere que el Granada sea más «contundente». «A partir de ahí, buscamos alternativas, no me quedo quieto. Siempre las he encontrado y espero que no sea distinto esta vez. Ya hemos visto cosas, y con los jugadores que tenemos, las propondremos. Partiendo de los futbolistas en su posición, le doy vueltas y habrá variaciones. Pero en los pilares fundamentales, no«, agregó.

Reconoce que prefiere jugar en casa con la afición que dos salidas consecutivas, aunque lo afronta «con ilusión de sacarlo adelante». A competir y ganar«, subrayó.

Insistido sobre el rival, esgrimió que su equipo ha de tener cuidado con sus «transiciones». «Hizo dos goles en Gijón así. Defiende bien, es estable. Hay que cuidar las vigilancias ofensivas, pero ser verticales y cargar el área. Hay que llegar con claridad y estar equilibrados. El Burgos tiene movilidad y hace muchas cosas bien. Tenemos que estar atentos y ser dominadores con y sin balón. Hacer más ocasiones para que nos llegue«, reflejó.

Le gustó el encuentro con aficionados de esta semana. «Soy un obsesionado de ellos. Con peñas, colegios, asociaciones, el equipo genuine... Acercar el club a todo el mundo. Espero poder invitar a la gente a un entrenamiento también. Todos me hablan de lo del recibimiento... Hay cosas que nos cuestan más y otras que sí las podemos hacer», reconoció.

Sobre la vuelta a su provincia de nacimiento, contó: «Soy de un pueblo pequeño y volver me recuerda a la infancia. Jugué un año en Burgos, en el filial, y luego tuve que salir. No cabía en el primer equipo y tuve dificultades con un entrenador. Me marché a Marbella con 21 años. Mi hermano sí jugó en el primer equipo y le tengo cariño al club desde pequeño, aunque me considero del Numancia, en el que estuve doce años, en distintos cargos, y mi residencia está en Soria. El Burgos es el equipo de mi infancia. Es cariñoso volver y veré a todos mis amigos y familia. Es entrañable«.