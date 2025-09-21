Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta, en el entrenamiento previo. J. M. B.

Granada CF

Pacheta: «Habrá varios cambios; todo lo que probamos en Jaén salió mal»

«Cuando las cosas no salen como quieres, intentas simplificar», advierte el técnico antes de la salida a Burgos, un rival «equilibrado»

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:45

Pacheta no se anduvo con zarandajas en su rueda de prensa previa al partido en Burgos. «Habrá varios cambios», advirtió. «Todo lo que probamos en ... Jaén salió mal», prolongó. «Estamos mejor que hace una semana porque el partido en Jaén nos ha dado datos. Es mejor que las cosas fallaran allí que en Burgos», asumió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  6. 6

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  7. 7

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  8. 8

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  9. 9

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta: «Habrá varios cambios; todo lo que probamos en Jaén salió mal»

Pacheta: «Habrá varios cambios; todo lo que probamos en Jaén salió mal»