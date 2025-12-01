Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, ante una pizarra, en su despacho de la Ciudad Deportiva del Granada. Pepe Marín

Granada CF

Pacheta, una suerte de Alex Ferguson

Pocas veces un técnico en el Granada gozó de la confianza depositada en el burgalés, con un equipo que mejora y ya gana

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

Cualquier entrenador de fútbol envidia a sir Alex Ferguson. 26 temporadas completas estuvo al frente del Manchester United, con 13 Premier League y dos Ligas ... de Campeones en su haber de un total de 38 títulos. Una longevidad propia de otros tiempos, que parecía más natural en el fútbol inglés, aunque esto también ha cambiado desde la entrada de capital extranjero en su campeonato pese a que siga habiendo ciertas salvedades como sucede con Pep Guardiola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

