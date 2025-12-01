Pacheta, una suerte de Alex Ferguson

Cualquier entrenador de fútbol envidia a sir Alex Ferguson. 26 temporadas completas estuvo al frente del Manchester United, con 13 Premier League y dos Ligas ... de Campeones en su haber de un total de 38 títulos. Una longevidad propia de otros tiempos, que parecía más natural en el fútbol inglés, aunque esto también ha cambiado desde la entrada de capital extranjero en su campeonato pese a que siga habiendo ciertas salvedades como sucede con Pep Guardiola.

Pero volviendo a Ferguson, lo curioso de su trayectoria es que no ganó ni un solo trofeo en sus tres primeras campañas al frente de los 'diablos rojos'. Tuvo que esperar a la cuarta, con algo de fortuna, para levantar su primera FA Cup. Leyendo los artículos de la época, su puesto llegó a estar en entredicho, pero salvó la papeleta e inauguró la vitrina de su larga dinastía.

Pacheta lleva apenas 20 partidos al frente del Granada contando la Copa del Rey y los tres encuentros de la pasada campaña. Todavía no es una marca de récord, pero las circunstancias acaecidas sí engrandecen su supervivencia en el banquillo. No pudo meter al equipo en el 'play off' de ascenso el curso anterior –algo que no le penalizó tanto porque al menos mantuvo la incertidumbre hasta la última jornada– y en el actual ejercicio ha visto a su equipo en zona de descenso a 1ª RFEF en catorce de las dieciséis fechas. Para un club habituado desde 2010 a estar en el fútbol profesional, más en Primera que en Segunda división, asimilar una coyuntura así nunca puede ser fácil; pero con Pacheta ocurrió algo distinto a lo convencional.

Mientras otros equipos en situaciones clasificatorias similares cambiaban de preparador, en el Granada siempre cerraron filas en torno al burgalés. Pocas veces un técnico gozó de semejante confianza por parte de los dirigentes de una entidad deportiva. No solo radica en que tenga un salario importante que disuada de entregarle el finiquito, con contrato por lo que queda de curso y otro más, sino por el convencimiento respecto a su sabiduría. Todo lo que ocurre le empieza a dar la razón. No era un iluminado; sus pronósticos se plasman.

Cambios sustanciales

El equipo era un coladero y la tendencia cambió con varios ajustes tácticos y una mayor atención en la parte trasera, ya sin expulsiones fuera de lugar como en el arranque. No hay perfección y han aparecido salvadas en los últimos encuentros por parte del meta Ander Astralaga, pero los saltos a la presión se efectúan con mayor inteligencia. Además, la rapidez de Oscar, Loïc o Diallo compensan muchos desbarajustes de estar tan 'altos'.

Jorge Pascual lucía dientes de leche y ahora tiene mandíbula de rottweiler. Los recursos técnicos se le apreciaban, y su físico hablaba por sí mismo, pero no aprovechaba estas facultades ante defensas agresivos. Sin pasar a ser feroz, sí se ha vuelto obstinado al apretar al rival y está teniendo el don de la ubicación adecuada en el área, básico para un delantero.

José Arnaiz parecía avejentado hasta que el cuidado de su entrenador le ha devuelto a una versión más acorde a su prestigio. Tanto tiempo sin jugar con regularidad en Osasuna supuso un bajonazo para este atacante necesitado de chispa y un contexto adecuado. Pacheta le respaldó cuando se lesionó y de su buen pie han nacido cinco puntos básicos: el empate en Santander, en su tiro de falta; el córner con el Córdoba, que convirtió Lama; y el saque de esquina en León, que selló Pascual.

Para ser un 'Ferguson', Pacheta tendría que echar raíces profundas en Granada. Para ello, la misión no se podría limitar, en el largo plazo, a meras permanencias en la categoría. Siempre dijo que construía algo «chulo». Con gente joven, dispuesta a aprender, en un vestuario sano. Pero lo difícil no es salir una jornada del descenso, sino alejarse y escalar. En la entidad presumen de tener al mejor entrenador de la categoría. Ahora tiene que asentar el rendimiento. Ha despertado algo especial en la afición: el orgullo de pertenencia, El equipo se lo deja todo en el campo.