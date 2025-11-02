Pacheta, sobre el mercado de fichajes del Granada CF: «Hay algunas posiciones a reforzar, pero hay prioridades»

–Es inevitable conjeturar con que el club fiche delanteros.

–Entiendo ese debate, y añado que hay algunas posiciones más que hay que reforzar, ... dos o tres muy claras, pero hay prioridades.

–¿Cuáles?

–Hay varias. No voy a decir más, porque son cuestiones del club. Además, puede haber alguna sorpresa.

–Le ha tocado ser el escudo de la dirección en algunos aspectos.

–Intento hacer mi trabajo. Si con ello suavizo la situación, estupendo, porque a mí la gente que manda en el club me cuida. Ayudaré en lo que pueda, también para que el jugador esté lo mejor posible.

–Tiene un contrato largo.

–Lo que espero es que sea más largo, lo digo con toda mi alma. Estoy feliz en Granada. ¿Lo he dicho en otros sitios? Sí, porque te vas acostumbrando, pero no lo he dicho tan deprisa como aquí.

–Desde que es titular, ni una derrota con Rubén Alcaraz.

–Estábamos viendo a otros futbolistas antes. Yo lo tuve seis meses en Valladolid, en una versión distinta, que él reconoce. Tuvimos dos conversaciones. Quería tener la seguridad de saber qué queríamos ambos. Es un jugador que se está curando de una lesión jugando. Le necesitábamos. Rubén no me está asombrando. ¿Me está dando más rendimiento del que esperaba? Sí. A los diez días, el grupo le nombró capitán. Coge a un chico joven, le abriga, pero también le aprieta. Su actitud es estupenda y está en forma.

–Su fichaje y el de Sola, ¿han compensado la inexperiencia?

–Trajimos lo que necesitábamos. También esa 'locura' de Sola, con todo el cariño. Esa imaginación, sonrisa, empuje.