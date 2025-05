«Iremos a Santander a ganar; como queríamos»

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 25 de mayo 2025, 21:17 | Actualizado 21:52h. Comenta Compartir

A Pacheta no le cargaba el móvil cuando escuchó que celebraban el empate del Eldense al Racing entre el propio vestuario y las gradas de Los Cármenes. «Fue emotivo», reconoció. «Nos quedamos pendientes de lo que pasaba en otros campos pero una vez acabamos; ahí lo hicimos bastante bien. No era fácil mantener la cabeza fría, pero no vi a nadie nervioso más allá de lo que escuchábamos de la afición. ¿Qué más nos daba, si teníamos que ganar? El gol del Eldense nos dio mucha alegría, claro, pero creo que lo manejamos bastante bien. Ya solamente tenemos que estar pendiente de lo nuestro, sin transistores», sentenció.

El nuevo entrenador del Granada concedió que su equipo pasó «por un bloqueo en ataque» tras el tanto del Castellón. «Volvimos a generar muchas ocasiones de gol claras, aunque no las metiéramos y pagásemos no matar el partido», señaló. «Debimos acabar la jugada que acabó con el empate mucho antes, y forma parte de los errores que cometemos, pero ganamos en el minuto 90 como pudimos ir 3-0 al cuarto de hora. El plan funcionó, pero sabíamos el equipo que teníamos enfrente. Tenemos que tranquilizarnos mucho más en ciertas zonas, pero lo que hacemos, ir a buscar al rival en su campo, tiene un riesgo. El Castellón hace mucho daño como juegue cómodo, y más ya tranquilo con la permanencia, pero es que es un equipo que desajusta a cualquiera con todas las alternativas que tiene», analizó.

«No es fácil ganar fuera de casa, pero iremos a Santander a repetir. Nos la jugamos, y era lo que queríamos hace dos jornadas. Ya ganamos dos partidos y ahora vamos a por el tercero para jugar el 'play off'», apuntó Pacheta, «muy contento» por todas las emociones vividas durante la tarde y con la sonrisa de quien cumple lo que promete. «Le doy mil gracias a la afición. Del recibimiento, que fue una pasada porque no esperaba ver a tanta gente, al partido, porque siguió animándonos pese al bloqueo. Nos llevó hacia la victoria y no debe tener ninguna duda de que sumó aunque no se pueda medir cuánto», le dedicó.

Acerca del cambio en portería con Luca Zidane por Diego Mariño, el entrenador del Granada se congratuló por tener «tres porteros fantásticos» ante todo e incluyendo a Marc Martínez. «A veces me decanto por uno o por otro por características del partido que entiendo que pueden ser determinantes en función del rival, aunque no las diré por no hacer de menos ni las virtudes de uno ni las de otro», justificó, excusándose por no abundar en ellas. «¿Cómo no me va a doler dejar a Diego o a Sergio sacrificados aún más después de ganar? Es injusto, y hago daño con mis decisiones, pero que nadie dude de que actúo con buena fe y honestidad pese a tener ahora a catorce familias cagándose en mí. Ahora les tendré con el colmillo retorcido, pero tiene que ser así», asumió también por la suplencia de Sergio Ruiz ante Martin Hongla.

Preguntado también por Ricard como autor del gol, Pacheta no dudó en calificarle como a «un jugador muy aprovechable». «Llevo aquí solo quince días pero da mucha profundidad, aunque solamente lleve dos ratos, y también defiende duro al contrario de lo que pueda pensarse, como demostró con la tarjeta que se llevó nada más salir por parar a un jugador que iba al contragolpe... y encima, llega al remate», sonrió.

«Ojalá vengan un montón de granadinistas a Santander», deseó el entrenador antes de concluir. «No tengo ni idea de cuántas entradas podrán darse, pero quienes vengan van a disfrutar porque volveremos a ir a ganar. Los jugadores no juegan todavía tan sueltos como deberían, pero estoy seguro de que allí estarán ya mucho mejor», aseveró.