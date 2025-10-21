Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Arnaiz, en el entrenamiento. Ariel C. Rojas

Granada CF

Pacheta recupera a varios veteranos del Granada CF

Astralaga, Loïc Williams y Bouldini, únicos en la enfermería

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 12:51

Comenta

Pacheta, técnico del Granada CF, recuperó a varios veteranos para la causa. En el entreno de este martes, el preparador burgalés pudo contar hasta el ... final con Manu Trigueros, recuperado de su problema en una muela; y Martin Hongla, quien se ausentó del desplazamiento a Andorra por unas molestias sin especificar. Parcialmente, también se dejó ver José Arnaiz, si bien la mayor parte del tiempo estuvo al margen, haciendo trabajo de readaptación con Manu Dimas. Ni el auxiliar ni el futbolista se libraron del pasillo de collejas. En el caso de Dimas, por su cumpleaños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  5. 5 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  6. 6

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  7. 7

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta recupera a varios veteranos del Granada CF

Pacheta recupera a varios veteranos del Granada CF