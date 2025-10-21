Pacheta recupera a varios veteranos del Granada CF

Granada CFPacheta recupera a varios veteranos del Granada CF
Astralaga, Loïc Williams y Bouldini, únicos en la enfermería
Granada
Martes, 21 de octubre 2025, 12:51
Pacheta, técnico del Granada CF, recuperó a varios veteranos para la causa. En el entreno de este martes, el preparador burgalés pudo contar hasta el ... final con Manu Trigueros, recuperado de su problema en una muela; y Martin Hongla, quien se ausentó del desplazamiento a Andorra por unas molestias sin especificar. Parcialmente, también se dejó ver José Arnaiz, si bien la mayor parte del tiempo estuvo al margen, haciendo trabajo de readaptación con Manu Dimas. Ni el auxiliar ni el futbolista se libraron del pasillo de collejas. En el caso de Dimas, por su cumpleaños.
Arnaiz todavía tendrá que esperar unos días para ver si tiene el alta 'competitiva' de cara al encuentro del sábado con el Cádiz a las 18.30 horas en Los Cármenes. Sí parece que llegarán sin problemas Trigueros y Hongla, aunque ambos han perdido protagonismo en las alineaciones. La consolidación del trivote formado por Rubén Alcaraz, Pedro Alemañ y Sergio Ruiz ha eclipsado a los demás, con algo de protagonismo para Gagnidze como reemplazo.
Las bajas de este martes, aparte del lesionado Moha Bouldini, fueron el portero Astralaga y el central Loïc Williams, ambos por gestión de cargas.
