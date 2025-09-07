Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, durante el derbi en La Rosaleda. J. M. B.

Rueda de prensea

Pacheta: «El punto sabe rico por el segundo tiempo, no por el primero»

«Gracias a la genteque vino desde casa a apoyarnos y que se van orgullosos del equipo,pero debemos ser más consistentes», valora

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Málaga (enviado especial)

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:20

Pacheta salió a rueda de prensa con otra cara, como el global del granadinismo. El primer punto del equipo en Liga supo como si fuesen ... tres, aunque el técnico del Granada puntualizó los errores. «No podemos firmar esos primeros 20 minutos, debemos ser más consistentes. Al jugar con tres centrales nos costó ajustar las distancias con el rival. No nos puede pasar, pero el punto me sabe rico por el segundo tiempo», explicó.

