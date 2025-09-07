Pacheta: «El punto sabe rico por el segundo tiempo, no por el primero»

Pacheta salió a rueda de prensa con otra cara, como el global del granadinismo. El primer punto del equipo en Liga supo como si fuesen ... tres, aunque el técnico del Granada puntualizó los errores. «No podemos firmar esos primeros 20 minutos, debemos ser más consistentes. Al jugar con tres centrales nos costó ajustar las distancias con el rival. No nos puede pasar, pero el punto me sabe rico por el segundo tiempo», explicó.

«Tuvimos la verticalidad que nos faltó otros días, poblando el área del Málaga y llegando a su portería. Al final tuvimos más ocasiones que ellos, que era lo que nos estaba faltando», añadió. Pacheta elogió a Álex Sola y Rubén Alcaraz, flamantes fichajes que debutaron con un gran rendimiento en La Rosaleda. Sobre el primero, dijo: «Nos puede dar mucho. Él es jugador de banda derecha, no de la izquierda, que es donde ha jugado finalmente, pero es tan bueno y completo que rinde donde lo pongas». «En el Getafe llegó a actuar de '10'», añadió el técnico. «Alcaraz es un tipo veterano. Gana muchos duelos y tiene una gran pegada de balón. Lo conocía de tenerlo en el Valladolid seis meses. Lucas Alcaraz también le entrenó en el Almería. Creo que necesitábamos un perfil como él», afirmó.

Acerca del cambio de chip que pareció llevar a cabo el conjunto nazarí al descanso, el entrenador aclaró que no se trató «de un tema táctico, sino sobre ciertos temas a corregir. Teníamos que ganar duelos. Si no los ganas, pierdes el tiempo, porque te van a meter atrás en tu área. Si los ganas, al revés. Hay que lograrlos. Y en el segundo tiempo lo hicimos, tanto atrás como arriba».

Además de por el empate, el preparador burgalés se mostró satisfecho con su plantilla. «Soy muy ambicioso y es imposible conseguir el nivel que buscamos al 100%, pero hoy hemos estado cerca. Tengo unas alternativas que no tenía hace quince días para jugar como queramos en función del rival y la situación. Puedo salir con dos o tres centrales, un doble pivote o un trivote, dispongo de dos buenos delanteros... Tenemos que ser elásticos. Este punto no es casualidad. Considero que estamos trabajando bien, pero no puedo sostener nada si pierdo siempre», argumentó.

Acerca de sus arietes, concluyó: «Bouldini salió al descanso porque se le fue el tobillo y no pisaba firme. Pascual cuenta con grandes características. Puede salir de '9' o de '10' y lo hace bien. En Málaga ganó duelos aéreos, aportó fluidez y presencia en área contraria... Estuvo fantástico».