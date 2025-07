«Estamos jodidos porque no ganamos y hay que hacerlo; tenemos que acostumbrarnos, y hacer todo lo posible para conseguirlo», trasladó Pacheta tras la derrota ... del Granada con el Orlando Pirates en su primer partido amistoso de la pretemporada. «Hicimos muchas cosas bien, que veo y me gustan, como la presión por momentos, pero también hicimos otras mal. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo muy duro en los duelos, con jugadores muy rápidos y con un rodaje ya importante, pero era ideal para nuestra idea a falta de coger ritmo porque todavía estamos trotones», apuntó en declaraciones exclusivas a IDEAL tras el encuentro.

«Tuvimos problemas defensivos sobre todo por fuera durante la segunda parte, y tenemos que ajustarlo, pero estas pruebas me dicen muchas cosas del equipo tanto con balón como sin él. Nos vienen muy, muy bien para crecer porque nos dicen quiénes somos y hacia dónde vamos, nuestras virtudes y nuestros errores, hacia dónde tendemos y las situaciones tácticas que tenemos que arreglar», agradeció el entrenador del Granada. «Tenemos que darnos cuenta de que cuando somos capaces de dar diez o doce pases seguidos, llegamos al área contraria muy bien todos juntos; hay que repetirlo, encontrando al hombre libre si somos más desde atrás», subrayó.

«¿Es importante esta derrota? Todos los partidos lo son, pero el de verdad es el del Deportivo porque tiene los tres puntos en juego. En pretemporada me ha pasado de todo; desde perderlo todo y acabar campeón con el Numancia como director deportivo. Es bueno perder para ajustar antes de que pase en Liga con el riesgo de los puntos en juego aunque no me guste», compartió Pacheta. El técnico se mostró también contento con los recreativistas en dinámica: «Tienen buena actitud y creo que van a crecer mucho. Pere (Haro) está en un buen momento y aporta, y Gael Joel y Obi también lo están haciendo muy bien, como todos, aunque alguno terminará saliendo porque no cabemos todos».