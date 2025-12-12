Pacheta: «Tenemos que mejorar, pero me gusta el Granada que veo cuando estamos bien»

-Mejor rendimiento fuera de casa: «No creo que rindamos mejor fuera que aquí. Hemos hecho dos primeras partes en casa fantásticas ante la Real ... Sociedad B y la del otro día ante el Ceuta, con muchas cosas positivas en ataque y defensa. Recibimos el primer tiro a puerta en el minuto 37, lo que habla muy bien de nuestro balance. Es verdad que a domicilio estamos siendo sólidos, pero también en Los Cármenes. Creo que estamos en una dinámica positiva. Los jugadores dan muestras de crecimiento, me gusta lo que veo cuando estamos bien, aunque nos cuesta salir de ciertas situaciones. Pero estoy satisfecho».

-Cómo mejorar: «Tenemos que aprender a manejar los distintos momentos del partido. Atacamos con mucha intensidad y emoción, algo que hay que repetir más. En los minutos buenos generamos mucho, pero el rival también juega y cambia la dinámica. A veces nos hace daño. En esos momentos nos está costando, pero los planes de partido están saliendo bien».

-Bajas para El Molinón: «Los únicos que no viajarán son Hongla y Gagnidze, que está superando un proceso gripal. Hongla continúa con la recuperación de sus molestias. Con Sergio Ruiz seguimos ahí, está mejorándose de la gripe que tuvo, pero disponible y entrará en la lista».

-Alternancia en la portería: «No contabilicé como error de Luga el gol del otro día, ya que tocaron el balón delante y a esa velocidad era imposible reaccionar a tiempo. No es ningún fallo. Está haciendo partidos interesantes, a la vez que Astralaga, que estaba en un momento estupendo. Estoy tranquilo en la portería. Ambos están creciendo en el modelo que queremos. No sé quién jugará en Gijón. No tengo la información exacta, pero creo que Luca se marcha la próxima semana ya con Argelia, así que Astralaga tiene que estar preparado».

-Se acerca el mercado: «Cuando llegue el momento hablaremos, pero ambos porteros me dan tranquilidad. Ahora nos quedamos con uno solo, aunque Iker García -del filial- está creciendo y es una posibilidad, pero no descartemos nada para el mercado. No me preocupa demasiado porque tenemos alternativas en todas las posiciones. El que venga, será para mejorar lo que hay. Y será difícil, porque lo que tenemos está a gran nivel. No tengo urgencias».

-Pau y Oscar en el lateral: «Son muy buenos laterales, también está Álex Sola para ese puesto. Ahora está jugando Oscar por la lesión que tuvo Pau. Con Hormigo y Diallo, tenemos seis jugadores prácticamente para esos dos puestos. Más ahora, que Lama y Loïc están muy asentados en la zaga. Ya veremos quién anda mejor. La gente se está enganchando al equipo y seguro que seré injusto con alguno cuando tome mi decisión, pero ese es mi trabajo».

-El rival: «El Sporting destaca porque hace muchas cosas bien y de una manera muy sencilla. Tiene jugadores con calidad, diferenciales. Debemos ser constantes los 90 minutos para poder ganar minimizando sus virtudes. Es un equipo que llega muy fácil al área. Juegan bien en corto y en largo. Son peligrosos».

-Bouldini: «Le veo aún con dolor en el tobillo. No está pudiendo golpear bien porque le molesta. Lo estamos readaptando y estuvo muy cerca de ser operado. Optamos por un proceso más largo de recuperación, pero menos invasivo. Eso conlleva tiempo. Él es corpulento y fuerte, necesita minutos y se los daremos. Cada día va a mejor».

-El Rayo, en Copa: «Teníamos programado el viaje de Gijón pensando en la Copa, pero se nos cayó con el cambio de fecha. Da igual. Nos adaptamos y competiremos para pasar la eliminatoria. Además, será un partido muy chulo el Día de Reyes para que vengan todos los niños a Los Cármenes a vernos».