Pacheta, durante un partido del Granada en Los Cármenes. J. M. Baldomero

Rueda de prensa

Pacheta: «Tenemos que mejorar, pero me gusta el Granada que veo cuando estamos bien»

«Luca y Astralaga están creciendo, pero no descartamos nada de cara al mercado», avisa el técnico nazarí acerca de posibles refuerzos invernales

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:51

Comenta

-Mejor rendimiento fuera de casa: «No creo que rindamos mejor fuera que aquí. Hemos hecho dos primeras partes en casa fantásticas ante la Real ... Sociedad B y la del otro día ante el Ceuta, con muchas cosas positivas en ataque y defensa. Recibimos el primer tiro a puerta en el minuto 37, lo que habla muy bien de nuestro balance. Es verdad que a domicilio estamos siendo sólidos, pero también en Los Cármenes. Creo que estamos en una dinámica positiva. Los jugadores dan muestras de crecimiento, me gusta lo que veo cuando estamos bien, aunque nos cuesta salir de ciertas situaciones. Pero estoy satisfecho».

