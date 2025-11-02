Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hongla, en el partido en Eibar. LOF

Entrevista con el entrenador del Granada CF

Pacheta: «Hongla es un jugador más y como tal se le va a tratar»

«No se ha negado a jugar. Yo decido si está en condiciones o no»

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:34

–¿Qué ha sucedido con Martin Hongla?

–Es otro jugador más aquí y como tal se le va a tratar y va a funcionar, ... otro más. Han ido sucediendo episodios y creo que está todo zanjado. Jugará o irá citado cuando el mister diga. Está a las órdenes del club mientras siga aquí. Le intentaré sacar el máximo rendimiento. Hongla es un gran jugador al que le han rodeado un montón de circunstancias desde el verano, rollos y líos, pero es otro más de la plantilla.

