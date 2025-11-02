Pacheta: «Hongla es un jugador más y como tal se le va a tratar»

–¿Qué ha sucedido con Martin Hongla?

–Es otro jugador más aquí y como tal se le va a tratar y va a funcionar, ... otro más. Han ido sucediendo episodios y creo que está todo zanjado. Jugará o irá citado cuando el mister diga. Está a las órdenes del club mientras siga aquí. Le intentaré sacar el máximo rendimiento. Hongla es un gran jugador al que le han rodeado un montón de circunstancias desde el verano, rollos y líos, pero es otro más de la plantilla.

–¿Se ha negado a jugar?

–No. Yo decido si está en condiciones o no. Quien decide quién juega soy yo. El futbolista se expresa, pero decido yo.

–Al que han frenado las lesiones es a Moha Bouldini.

–No le hemos visto. Es un 'nueve' claro, que juega bien de espaldas. Nos da cosas que Pascual tiene que trabajar. Son dos complementos estupendos.

–En este tránsito, está probando a Faye como delantero.

–Es un jugador con un potencial tremendo, como Pascual, que ellos tienen que descubrir. Cuentan con más cosas de las que hacen. Espero que sigan en el camino del crecimiento.

–¿Cómo ve a José Arnaiz?

–Fue el fichaje en el que más nos desgastamos, y no ha tenido suerte. No ha contado con esa fluidez para brillar, pero si destaco a gente como él, que no está jugando, como a Trigueros, que provocan que los que juegan den el máximo nivel.

–En ciertos partidos, ha buscado revulsivos, casos de Rodelas y Pablo Sáenz, por ejemplo.

–Rodelas nos aporta mucho y puede jugar hasta de lateral. Da profundidad. Pablo Sáenz tiene unas condiciones fantásticas, pero necesitamos un tiempo con él para que admita lo que le llega. Tiene talento, regate, balón parado, disparo, asociación limpia... Con balón es fantástico. Unos rompen rápido, a otros les cuesta, y con ellos estamos, como también con el resto de los jóvenes.