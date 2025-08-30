Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, antes de arrancar el entrenamiento de este sábado. Ariel C. Rojas

Granada CF

Pacheta: «Tenemos que gana siendo fieles a lo que entrenamos»

«Quiero que el jugador reciba el cariño de la afición, pero tengo que pensar en lo que a mí me va bien; si hago daño a alguien con ello, pido disculpas», justifica sobre no ir en bus al estadio, poco partidario de concentraciones previas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:12

José Rojo 'Pacheta' pasó por sala de prensa en la previa del partido del Granada con el Mirandés para abordar asuntos de interés sobre el ... equipo. Estas fueron sus manifestaciones.

