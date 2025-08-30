Pacheta: «Tenemos que gana siendo fieles a lo que entrenamos»

Granada CFPacheta: «Tenemos que gana siendo fieles a lo que entrenamos»
«Quiero que el jugador reciba el cariño de la afición, pero tengo que pensar en lo que a mí me va bien; si hago daño a alguien con ello, pido disculpas», justifica sobre no ir en bus al estadio, poco partidario de concentraciones previas
Granada
Sábado, 30 de agosto 2025, 13:12
José Rojo 'Pacheta' pasó por sala de prensa en la previa del partido del Granada con el Mirandés para abordar asuntos de interés sobre el ... equipo. Estas fueron sus manifestaciones.
BOULDINI Y STOICHKOV: «Defenderé a los jugadores hasta el último día que estén aquí y trataré de sacarles el máximo rendimiento. Puedo hablar bien de un futbolista y que al día siguiente se marche. Bouldini nos puede aportar cosas que no tenemos. Es un nueve de referencia, que no teníamos desde la salida de Boyé, porque Jorge Pascual e incluso Faye tienen otras cualidades. Fija centrales y nos da juego aéreo. Podemos suplir mejor las características de Stoichkov con otros jugadores. A él le deseo lo mejor. En estas decisiones de confección de la plantilla, participamos muchos. Buscamos lo mejor».
BAJAS: «Loïc por sanción y Diallo por lesión. Veremos lo de los demás. Este domingo tenemos otro entreno a las 10 y decidiremos«.
CÓMO LO AFRONTA: «Estamos en un proceso con muchas incorporaciones entre primer equipo y los del Recreativo en dinámica. He visto al equipo jueves, viernes y este sábado distinto. Estamos en la dinámica que nos acerca a la victoria. Estoy ilusionado. Empieza a haber alternativas e iremos mejorando. Esa es la ilusión. Sabemos lo doloroso que son dos derrotas, la, pero tenemos que levantarnos. Veo al equipo en condiciones de ganar».
HONGLA: «Ha hecho un entreno distinto; veremos si está para poder ayudar».
PLANTEAMIENTO: «Nos enfrentamos a un Mirandés, que como nosotros incorpora a muchos jugadores. Queremos ser verticales, tener alternativas con balón, salir de la presión intensa del Mirandés. Ser capaces de tener el peso del partido y llevarlo con esa intención para hacer goles, que ya nos toca, ocasiones y goles, con fluidez del balón para coger confianza. Buscar centros y remates. Que todo lo que entrenamos se lleve a cabo, ante un rival que tiene ciertos automatismos y va sumando jugadores. Soy de Burgos y tenemos buena relación con este club. Es un equipo en construcción, pero tenemos que ganar este domingo siendo fieles a lo que entrenamos. Ese es el camino para llegar a ganar».
CONCENTRACIÓN DE AFICIONADOS: «La gente está en el derecho de hacer lo que crea conveniente, protestar siempre con respeto y educación. Todo este ruido afecta, como a mí me influye un problema personal, el plazo de mercado abierto... Tenemos que convivir con estas cosas»
RECIBIMIENTO: «Llegué a un club en el que están acostumbrados a concentrarse. Llega uno (él) que no lo ha hecho ni en Primera. Cuando el partido pasa de las 18 horas, nunca he concentrado en casa; me ha ido bien así. Llegué y me adapté, pero ahora he decido que vengamos por la mañana, desayunemos, repasar el plan de partido, comer y volver a casa. Yo con quien estoy bien es con mi mujer, mi gente, en mi sofá, y luego decido ir al estadio. Quiero que el jugador reciba ese cariño de la afición, pero tengo que pensar en lo que a mí me va bien; si hago daño al alguien con ello, pido disculpas, pero es una decisión basada en la experiencia y práctica. Lo llevo a cabo siempre. Si hay daños laterales, pido disculpas, pero no lo hago con un ánimo de dañar, sino que mi jugador esté mejor, más concentrado. Me ha ido bien y repito. ¿Cuándo concentro? Cuando jugamos a las 14, a las 16. El día anterior, mejor para cenar y descansar».
LO ANÍMICO: «Este peaje de la juventud estoy dispuesto a pagarlo. ¿Igual lo pago con mi puesto? Estoy convencido de la plantilla que tengo y el proyecto que tengo. Creo que me irá bien y tengo margen de mejora. El futbolista entrena con alegría y ganas, sé que me quieren. Veo cómo respira la gente. Generalmente me aceptan, funciono bien con cariño. Intento valorar el ser humano. Este proceso es un peaje a pagar. Llevamos dos expulsiones y esto no puede pasar. Hay que espabilar. Yo pago el peaje de los chicos jóvenes. Estoy convencido de este proceso, que es enriquecedor».
CIERRE DEL MERCADO: «Sabéis de los dos casos más claros (Hongla y Weissman). No sé si haremos algo, pero para que se haga algo en condiciones, hay que dar salidas. ¿Qué espero? Yo pienso en el Mirandés. No quiero tener distracciones ahora. Esta semana nos ha venido bien y hay que hacer un buen partido en base a lo que preparamos. Ganar con argumento»
INSCRIBIR RECREATIVISTAS AL PRIMER EQUIPO: «Hazme la pregunta en la próxima rueda de prensa y tendré más datos. Dependerá de lo que pase el lunes.
CALENDARIO: «Siempre es difícil en Segunda. Se da una circunstancia que no se da en Primera. Arriba, hay más distancia entre el último y el primero de la clasificación por el dinero. En Segunda, no es tanta la desproporción. Todo es complicado y hay que focalizarse en lo del domingo. Si somos capaces de ello, hacer ese buen partido que nos dé confianza con balón, solidez defensiva y empaque, llegar al área, desmarques, centros... Este es el proceso que trabajamos. No quiero mirar muchos partidos en adelante».
