Pacheta esconde pistas con Astralaga como única certeza

Pacheta escondió sus pistas de cara al derbi contra el Córdoba en una sesión de entrenamiento que tuvo como única certeza a Ander Astralaga. El ... guardameta se ejercitó el miércoles con aparente plena normalidad, sin rastro alguno de las molestias que le hicieron perderse la última convocatoria con España sub 21 y que le hicieron llegar 'tocado' al envite en El Sardinero.

El vasco se erige así como la opción principal para la portería este sábado ante la lesión muscular que deja en el dique seco a Luca Zidane hasta nuevo aviso. El recreativista Iker García y el juvenil Carlos Guirao, que completaron el trabajo de los 'mayores', se sentarán en el banquillo. Más incertidumbre rodea a la línea defensiva, pues el técnico burgalés no mostró del todo las cartas de su mano.

Durante el entrenamiento se llevaron a cabo varios ejercicios de ataque a defensa en inferioridad que dividieron a la plantilla en dos grupos. En uno actuó como lateral diestro Oscar Naasei, efectivo que encadena dos titularidades en dicha posición –Zaragoza en casa y Racing fuera— mientras faltó Pau Casadesús, aquejado entonces de problemas físicos.

El catalán regresó en El Sardinero durante los últimos minutos y participó ayer en la banda derecha del segundo grupo, lo que deja entrever su disponibilidad para el derbi pese a que se retiró del campo de entrenamiento antes del final. Seguramente, por mera gestión de cargas. Su alineación de inicio conllevaría seguramente el desplazamiento del ghanés al centro de la zaga, su posición natural.

La pareja de Lama

Así, Oscar volvería a formar pareja con Manu Lama. Este lo hizo junto a Hormigo en la sesión y no con Loïc –formó con Flores, del 'B'–, su compañero en los dos últimos partidos. El regreso del africano sentaría al valenciano con los suplentes, todavía lejos de su mejor nivel. La última palabra la tendrá Pacheta. El que seguro que no estará ante el Córdoba salvo milagro es Bouldini, aún en readaptación de la mano de Manu Dimas.