Astralaga camina hacia el vestuario tras el entrenamiento. Á. M.

Análisis

Pacheta esconde pistas con Astralaga como única certeza

El entrenador prepara el partido contra el Córdoba con Casadesús y Oscar como laterales diestros, sin despejar la incógnita del centro de la zaga

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

Pacheta escondió sus pistas de cara al derbi contra el Córdoba en una sesión de entrenamiento que tuvo como única certeza a Ander Astralaga. El ... guardameta se ejercitó el miércoles con aparente plena normalidad, sin rastro alguno de las molestias que le hicieron perderse la última convocatoria con España sub 21 y que le hicieron llegar 'tocado' al envite en El Sardinero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

