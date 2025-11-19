Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Loïc, en un entrenamiento. P. V. / GCF

Granada CF

Pacheta tendrá que elegir entre recuperar a Pau o seguir con Loïc Williams

El lateral derecho quedó en la suplencia ante el Racing de Santander por los problemas físicos que ya le sacaron del 'once' ante el Zaragoza, pero en principio ya optará a titular

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:34

Pacheta tendrá que elegir entre Pau Casadesús y Loïc Williams en el próximo partido. El lateral derecho quedó en la suplencia ante el Racing de ... Santander por los problemas físicos que ya le sacaron del 'once' ante el Zaragoza, pero en principio ya optará a titular ante el Córdoba, lo cual compromete la continuidad de Loïc.

