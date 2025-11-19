Pacheta tendrá que elegir entre recuperar a Pau o seguir con Loïc Williams

Pacheta tendrá que elegir entre Pau Casadesús y Loïc Williams en el próximo partido. El lateral derecho quedó en la suplencia ante el Racing de ... Santander por los problemas físicos que ya le sacaron del 'once' ante el Zaragoza, pero en principio ya optará a titular ante el Córdoba, lo cual compromete la continuidad de Loïc.

La baja de Pau desplazó a Oscar Naasei al lateral en los dos últimos partidos y abrió la puerta al valenciano. Sin embargo, el que fuera un central esplendoroso durante gran parte de la pasada campaña no ha terminado de mostrar su mejor rendimiento en el campo en estos meses. Sin reseñar fallos de máxima gravedad en las dos últimas citas, sí está lejos de la impresión que dejó en su momento.

Loïc mantuvo la vitola de intocable en las primeras jornadas del campeonato, pero algunos errores le desplazaron. La pareja Oscar - Lama, con este de zaguero zurdo, se afianzó hasta tal punto que Loïc solo quedó como reemplazo en los últimos minutos de algunos encuentros anteriores.

Sin Casadesús, se le presentó una gran ocasión de cuestionar a los habituales, pero no ha tenido la exuberancia de entonces. Nunca fue especialmente fino en el juego con los pies, pero sí adquirió una buena reputación como marcador. Sin embargo, alguna costura se le ha visto y no es sencillo que conserve la plaza salvo que Pau siga sin estar al máximo.

El Granada gana mucho cuando Oscar actúa por dentro. De alguna manera, complementa bien a Lama, que es quien adopta el mando. El ghanés se especializa en los pulsos personales con los delanteros gracias a su potencia y velocidad. Como lateral, puede cumplir en lo defensivo, pero su aportación es pobre en ataque, de ahí que sea probable su vuelta a su rol natural.

Otro que sí retorna, aunque a las convocatorias, es Diego Hormigo, defensa que ha cumplido dos partidos de sanción por la supuesta agresión a Alejo, el cual le dio un beso en la mejilla antes.