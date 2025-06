Pacheta deja claro el perfil de los fichajes del Granada para la próxima temporada

Rafael Lamelas Granada Domingo, 8 de junio 2025, 23:28 Comenta Compartir

La entrevista con Pacheta que publicó este sábado el club supone una declaración de intenciones sobre la estrategia a seguir en el mercado de fichajes ... por parte del Granada. «Que la gente no espere jugadores de renombre porque no van a venir a Segunda, pero sí lo harán con pasión y ambición porque, si no, no vendrán; de 25, 28 o 20 años, aunque tirando más a jóvenes que a otra cosa porque nos sentimos cómodos con esos perfiles, aunque no sea fácil acceder a esos tramos», diseccionó.

Desde el club se desliza que hay jugadores próximos a su incorporación, aunque nada cerrado aún. Se verá en los próximos días. En un sondeo con agentes, IDEAL ha podido saber que el Granada preguntó en su momento por la situación de Darío Benavides, lateral derecho del Sevilla Atlético, quien sin embargo se incorporará a un equipo de la liga belga. Además, en meses previos la secretaría técnica conoció la situación de Álex Lizancos, de 21 años, otro lateral derecho que es granadino y milita en el Lugo, pero desde la entidad descartan que se haya avanzado por él. Ha despertado el interés del Cádiz. El influjo del radar rojiblanco se acota a una serie de perfiles complicados en la primera fase del mercado porque se suelen corresponder a chicos en proyección normalmente vinculados a clubes de superior categoría o sus filiales. El Granada, como poco, necesita en este mercado un portero más (sobre todo si no renueva Mariño), dos laterales derechos y dos izquierdos, probablemente un central extra y un par de extremos mínimo y un delantero mínimo, aunque es probable que haya más perfiles a incorporar por las más que posibles salidas tanto en el centro del campo como en el ataque de algún futbolista con salario alto. Un mercado que requiere de determinación, celeridad y recursos. Si la dirección y el entrenador se coordinan bien, el éxito no estará garantizado, pero lo posibilita. De lo contrario, el riesgo de un fracaso aumenta.

Granada CF