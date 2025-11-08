Pacheta: «Busco que la primera media hora de Pucela dure 90 minutos»

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', pasó por sala de prensa para dar cuenta de la previa del partido ante el Real Zaragoza. «El ... partido es importante en la situación en la que estamos ambos equipos. Estamos en condiciones, me quedé con buenas sensaciones en Valladolid, pero los últimos minutos fueron una desgracia. Creo que hicimos un partido bueno ante un gran rival. Hemos entrenado bien y recuerdo que salimos aplaudidos de los dos últimos encuentros en casa, sin ganar. Tengo que agradecer a la afición el empuje y la creencia en los futbolistas. Las sensaciones son buenas y estamos en disposición de ganar», apuntó.

Descartó a Bouldini, Casadesús (isquiotibial) y Astralaga (tobillo) para este encuentro, además del sancionado Hormigo, al tiempo que aclaró que Rayan Zinebi no puede ser convocado aún por motivos de inscripción y tendrá que esperar a enero. Insistió en que su equipo está «capacitado» para jugar como en la primera parte ante los pucelanos. «La segunda mitad no fue tan mala, pero el Valladolid se volcó y nos sometió, pero creo que nos rehicimos y no merecimos la derrota. Llevamos días diciendo esto y el curso de las cosas cambiará. Me gustan las sensaciones», repitió. «Ahora mismo nos toca esto, pero busco que la media hora o algo más de Pucela dure 90 minutos o lo que diga el árbitro», subrayó.

La importancia del partido, para Pacheta, «se inculca viendo el nombre del equipo que viene». «No están bien, pero tiene muchas alternativas. Es un equipo dinámico, con 'piernas', desequilibrante. Ojo con sus jugadores. ¿Qué pasa?, que no está bien, aunque también se pueda decir de nosotros pese a que yo no lo crea. Pagamos el inicio de temporada y lo demás entra dentro de lo posible. Estamos en un camino interesante. Perdimos en Valladolid porque estamos en ese momento en el que toca esto. Hay que buscar la línea de ser sólidos atrás, y lo conseguimos durante mucho tiempo, pero encajamos dos goles. No habrá que hacer mucho para lo concentración de los futbolistas porque ya motiva de por sí jugar en Los Cármenes y ante el Zaragoza, así lo entiendo», recalcó.

Sobre el sustituto de Pau Casadesús, que todo apunta que será Loïc, ponderó: «Los jugadores saben cómo están entrenando. Cualquier alternativa lo hará bien, sea él o el resto. Hay gente con posibilidades de jugar y cada uno ha de hacer lo suyo. Si no, también se puede sumar. Cualquiera que no lo haga, incluso en la grada, resta. Loïc tiene opciones«.

Acerca del incidente entre Alejo y Hormigo expresó que su valoración «no es determinante». «Como cualquier profesional, no me gustó nada. Ni lo del principio ni lo del final (sus declaraciones). No participo en ello», asumió. «La sanción a Hormigo me parece exagerada, dos partidos, es lo único que digo. Algún día hablaremos de esto, del arbitraje. Hay montones de situaciones a comentar», estiró. Preguntado por el penalti de Lama, manifestó: «Lo de las manos es extraño; no sé por qué no me pitan el penalti contra el Cádiz (mano de Moussa). Tendría tantas historias para contar, de la labor del arbitraje, de lo que creo que tiene que ser, que estoy lejos de lo que veo ahora. No me sé la norma. No sé interpretarla». «En las manos debería ser la intencionalidad y la peligrosidad. Un tipo que está de espalda, al que se le queda ahí el balón, se le pita penalti. Entonces hay que pitar todas. En baloncesto se pitan todos los pies. Los que están para decidir, que le den una vuelta», deseó.

De Jorge Pascual, profundizó en una línea similar a otras semanas. «Tiene talento, es grande, fuerte, pero tiene que repetir más veces lo que hace bien. Repetir mucho las virtudes y esconder los defectos. Por lo menos, suavizarlos. Jorge es un jugador que puede hacer muchas cosas en el fútbol, pero tiene que ser constante. Lo hacía antes de meter goles. Si los marca, se le verá más y es su trabajo«, describió.

Por último, Hongla: «Estas son decisiones técnicas que toma el entrenador en base a todo lo que veo, datos e información alrededor de cada jugador. También, en el partido que se está jugando. Solo es esto, del míster. Tampoco jugó Loïc o ni se me dice por qué no jugó más Arnaiz o por qué Rodelas», terminó.