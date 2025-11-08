Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta, en una imagen reciente. Ariel C. Rojas

Rueda de prensa

Pacheta: «Busco que la primera media hora de Pucela dure 90 minutos»

«No habrá que hacer mucho para lo concentración de los futbolistas porque ya motiva de por sí jugar en Los Cármenes y ante el Zaragoza», recalca

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', pasó por sala de prensa para dar cuenta de la previa del partido ante el Real Zaragoza. «El ... partido es importante en la situación en la que estamos ambos equipos. Estamos en condiciones, me quedé con buenas sensaciones en Valladolid, pero los últimos minutos fueron una desgracia. Creo que hicimos un partido bueno ante un gran rival. Hemos entrenado bien y recuerdo que salimos aplaudidos de los dos últimos encuentros en casa, sin ganar. Tengo que agradecer a la afición el empuje y la creencia en los futbolistas. Las sensaciones son buenas y estamos en disposición de ganar», apuntó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  4. 4 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  5. 5 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  6. 6

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  7. 7 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  8. 8 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  9. 9 La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria
  10. 10 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta: «Busco que la primera media hora de Pucela dure 90 minutos»

Pacheta: «Busco que la primera media hora de Pucela dure 90 minutos»