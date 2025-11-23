Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, con bufanda, antes del comienzo del partido. José Miguel Baldomero

Futbolista del Granada CF con polémica

Pablo Sáenz vuelve a quedarse sin minutos

Pacheta declinó su entrada pese a contar con una ventana y dos cambios más

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:23

Pablo Sáenz volvió a quedarse sin minutos, por segunda jornada consecutiva tras la visita al Racing, esta vez tras protagonizar la polémica eliminación de sus ... fotografías con el Granada de sus redes sociales personales. Sí ingresó como revulsivo por banda derecha y a pie cambiado precisamente Sergio Rodelas.

