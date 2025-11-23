Pablo Sáenz vuelve a quedarse sin minutos

Futbolista del Granada CF con polémicaPablo Sáenz vuelve a quedarse sin minutos
Pacheta declinó su entrada pese a contar con una ventana y dos cambios más
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:23
Pablo Sáenz volvió a quedarse sin minutos, por segunda jornada consecutiva tras la visita al Racing, esta vez tras protagonizar la polémica eliminación de sus ... fotografías con el Granada de sus redes sociales personales. Sí ingresó como revulsivo por banda derecha y a pie cambiado precisamente Sergio Rodelas.
Pacheta, además, dejó una ventana de sustituciones sin aprovechar con hasta dos cambios posibles durante la misma. Solamente entraron Manu Trigueros y José Arnaiz, primero, y Sergio Rodelas después.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión