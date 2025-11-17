Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rojiblanco Pablo Sáenz ataca durante el derbi contra el Málaga. J. M. Baldomero

Polémica

Pablo Sáenz se marca un 'Hongla' en Instagram y elimina fotografías del Granada

El jugador, que cuenta con un rol secundario en el equipo de Pacheta, causa revuelo en redes sociales al mantener las publicaciones relacionadas con su cesión al Albacete de la pasada campaña

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:25

Comenta

Pablo Sáenz se marcó un 'Hongla' en toda regla al eliminar fotografías del Granada de su perfil oficial de Instagram. El futbolista, que cuenta con ... un rol secundario en el equipo dirigido por Pacheta, causó revuelo entre los aficionados al mantener las publicaciones de su cesión en el Albacete de la pasada campaña, prácticamente las únicas que nutren su cuenta, alimentando el rumor de un posible regreso este invierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  10. 10 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pablo Sáenz se marca un 'Hongla' en Instagram y elimina fotografías del Granada

Pablo Sáenz se marca un &#039;Hongla&#039; en Instagram y elimina fotografías del Granada