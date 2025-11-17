Pablo Sáenz se marca un 'Hongla' en Instagram y elimina fotografías del Granada

Pablo Sáenz se marcó un 'Hongla' en toda regla al eliminar fotografías del Granada de su perfil oficial de Instagram. El futbolista, que cuenta con ... un rol secundario en el equipo dirigido por Pacheta, causó revuelo entre los aficionados al mantener las publicaciones de su cesión en el Albacete de la pasada campaña, prácticamente las únicas que nutren su cuenta, alimentando el rumor de un posible regreso este invierno.

Ya hizo algo parecido recientemente su compañero Martin Hongla, que dio prioridad en su perfil al contenido con la selección de Camerún en detrimento de aquel en el que aparecía con el cuadro nazarí. Una decisión fruto de la frustración a causa de no entrar por el momento en los planes del técnico. En el caso de Sáenz, el extremo encadena varias suplencias en Liga, sin arrancar como titular desde septiembre.

El navarro únicamente disputó los 90 minutos íntegros del partido de Copa frente al modesto Roda, ante el que aportó una asistencia en la goleada rojiblanca. Su escasa participación, sumada a la eliminación de fotografías como granadinista, aumenta ahora las conjeturas sobre una posible salida en el mercado de invierno, una 'patata caliente' sobre la mesa de la entidad. La maniobra de Hongla no gustó en su día, por lo que está por ver cómo evoluciona la relación con el atacante en las próximas semanas.

Según pudo saber IDEAL, el Albacete muestra un gran interés por hacerse con los servicios de Sáenz de cara al mercado invernal. De hecho, la operación por el atacante estaría bastante avanzada, aunque se desconoce si se trata de un traspaso, lo que repercutiría económicamente en las arcas del Granada, o de una nueva cesión. Ya jugó media temporada el curso pasado en el Carlos Belmonte, dejando buenas sensaciones en cuanto a goles y asistencias.