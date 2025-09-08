Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Owen, en el partido. GCF

Filial del Granada

Owen, un chico de 16 años que se echa al Recreativo «a la espalda» en su debut

Fue clave en la acción del empate del equipo

R. L.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:06

Tiene cierto parecido físico con Jude Belligham. Como él, se mueve por la mediapunta, escorado a la izquierda, a pie cambiado. Es malagueño, de padre ... de aquella provincia y de madre nigeriana. Se llama Owen Emeka y fue pieza clave para que el Recreativo Granada, filial rojiblanco, salvara un empate en su estreno en 3ª RFEF con una asistencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

