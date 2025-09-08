Owen, un chico de 16 años que se echa al Recreativo «a la espalda» en su debut

Filial del GranadaOwen, un chico de 16 años que se echa al Recreativo «a la espalda» en su debut
Fue clave en la acción del empate del equipo
R. L.
Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:06
Tiene cierto parecido físico con Jude Belligham. Como él, se mueve por la mediapunta, escorado a la izquierda, a pie cambiado. Es malagueño, de padre ... de aquella provincia y de madre nigeriana. Se llama Owen Emeka y fue pieza clave para que el Recreativo Granada, filial rojiblanco, salvara un empate en su estreno en 3ª RFEF con una asistencia.
Tiene solo 16 años y llegó el año pasado al conjunto rojiblanco, al Cadete, con el que fue campeón de División de Honor. Llegó a debutar con el Juvenil B y este verano ha estado en la dinámica del Recre. Luis Bueno le hizo debutar ante el Martos. «Se echó al equipo a la espalda, algo que no hicieron jugadores mayores que él», le dedicó el técnico.
