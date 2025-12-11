Oscar regresa a Gijón, el lugar donde perdió la titularidad con Fran Escribá

Oscar Naasei es el último gran talento surgido del Recreativo Granada que se ha consolidado como titular en el primer equipo rojiblanco. Asus 20 años, ... a este defensa, capaz de jugar tanto de central como de lateral derecho, se le augura un futuro brillante en el fútbol, motivo por el cual ya ha despertado el interés de otros clubes, ante los cuales el Granada remite a su cláusula de rescisión de 10 millones de euros. La entidad pretende mejorar su contrato para que amplíe su tiempo de estancia –que ahora mismo expira en 2028–, tenga un mejor salario –en la actualidad es de los más bajos– y, además, aumente la cantidad a indemnizar por otro equipo en caso de salida unilateral para evitar otro 'caso' Samu Omorodion. La cuestión es si esto lo podrá abordar el Granada a corto plazo debido a sus limitaciones económicas, que le obligan a reservar dinero para alguna incorporación en el mercado invernal.

Aun con este asunto coleando, Oscar sigue mejorando en su oficio a pasos agigantados y cuenta con la total confianza de Pacheta. Ha disputado los 17 partidos de Liga de la escuadra nazarí, todos desde el inicio. El técnico burgalés, con una plantilla joven, no dudó en darle responsabilidad a este ghanés de 20 años que se estrenó con los 'mayores' la campaña pasada y que ya fue titular en la última visita del conjunto a Gijón. Sin embargo, su recuerdo de El Molinón puede que no sea el más agradable a pesar de la victoria por 1-2 de los suyos.

Aunque Oscar completó la pretemporada de 2024 a las órdenes de Guille Abascal y participó en los amistosos estivales, tuvo que esperar al cambio en el banquillo para estrenarse con el Granada en Segunda división de la mano de Fran Escribá. Fue en un partido contra el Levante en Los Cármenes que acabó con derrota rojiblanca por 1-2, en el que jugó junto a Miguel Rubio. Salió de la escena en Zaragoza para que entrara Ignasi Miquel y volvió a actuar en la siguiente cita en Los Cármenes junto a Rubio en un triunfo por 3-2 frente al Eldense.

La siguiente jornada, el Granada viajó a tierras asturianas. Contra el Sporting, Oscar repitió presencia, pero en una zaga con tres centrales junto a Rubio y Pablo Insua. Marcó primero Weissman, pero empató Juan Otero en un remate en pugna con Oscar, que perdió el duelo en el área. Aunque Siren Diao acabó asegurando los tres puntos para los nazaríes, Oscar quedó algo marcado en adelante por parte de Escribá. Tuvo minutos, desde el banquillo, con Cádiz (Liga), Zaragoza (Copa) y Eibar (Liga), pero en 2025 desapareció de los planes. Ya solo se le vio de corto con el Recreativo Granada.

Su panorama cambió con Pacheta desde la preparación veraniega. Ahora es un intocable. El sábado querrá demostrar su crecimiento en el último año.