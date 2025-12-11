Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nacho Méndez felicita a Juan Otero por su gol al Granada la temporada pasada, con Mariño y Oscar Naasei frustrados por la consecución. LOF
Granada CF

Oscar regresa a Gijón, el lugar donde perdió la titularidad con Fran Escribá

El ghanés, ahora fijo para Pacheta, salió del once inicial la campaña pasada tras un partido ganado, pero con un fallo de marca en el gol local

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:43

Comenta

Oscar Naasei es el último gran talento surgido del Recreativo Granada que se ha consolidado como titular en el primer equipo rojiblanco. Asus 20 años, ... a este defensa, capaz de jugar tanto de central como de lateral derecho, se le augura un futuro brillante en el fútbol, motivo por el cual ya ha despertado el interés de otros clubes, ante los cuales el Granada remite a su cláusula de rescisión de 10 millones de euros. La entidad pretende mejorar su contrato para que amplíe su tiempo de estancia –que ahora mismo expira en 2028–, tenga un mejor salario –en la actualidad es de los más bajos– y, además, aumente la cantidad a indemnizar por otro equipo en caso de salida unilateral para evitar otro 'caso' Samu Omorodion. La cuestión es si esto lo podrá abordar el Granada a corto plazo debido a sus limitaciones económicas, que le obligan a reservar dinero para alguna incorporación en el mercado invernal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  2. 2 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  5. 5 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  6. 6 Dos accidentes casi consecutivos provocan un gran atasco en la circunvalación
  7. 7 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  8. 8

    La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada
  9. 9 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  10. 10 Un joyero de Granada crea la pieza más granadina: «Un bolardo hecho colgante, pendientes y anillo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oscar regresa a Gijón, el lugar donde perdió la titularidad con Fran Escribá

Oscar regresa a Gijón, el lugar donde perdió la titularidad con Fran Escribá